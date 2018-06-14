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Регион разовьют дотла

14 Июня 2018, 17:42 | Приморье

Руководство службы охраны лесов опасается, что из-за раздачи «дальневосточных гектаров» леса Дальнего Востока выгорят дотла

 

С начала весны лесные пожары в России охватили 1,2 млн га леса. Почему бедствие из года в год не удается предотвратить, какие инновации применяют для борьбы с ним, и почему все они бесполезны без человека с топором и лопатой, рассказал порталу Iz.Ru заместитель начальника ФБУ «Авиалесоохрана» Николай КОВАЛЕВ.

Основная причина возникновения лесных пожаров каждый год одна и та же. Это давно доказано всеми статистическими данными в мире - 97% возгораний происходит по вине человека. В первую очередь, из-за неосторожного обращения с огнем.

У нас сейчас сельское хозяйство потихонечку приходит в упадок. Много муниципальных и земель сельхозназначения выходят из оборота и зарастают. Когда в эти места попадает источник огня - где-то, может быть, неумышленно выжигают сенокосы, где-то умышленно, хотя это и запрещено, - эта растительность начинает выгорать. Огонь громадным фронтом на десятки километров распространяется по нелесной площади, а затем тем же фронтом при изменении ветра заходит в лес.

По-хорошему нужно убирать эту горючую растительность. Проводить профилактическое выжигание под контролем вплоть до определенных часов, когда в лесу, допустим, еще лежит снег. Во многих странах это делается. Происходит такое и у нас, но, к сожалению, локально и не всегда правильно.

Ну и у населения нашего, особенно в Забайкалье и Амурской области, нужно менять менталитет. Применять какие-то более суровые законы. Люди не понимают. Ну есть болезнь такая - пиромания, но не у всех же она. Были годы, когда едешь от Хабаровска до Благовещенска (694 км. - iz.ru), и это всё - сплошь выгоревшие территории.

В соответствии с действующим законодательством штраф за несанкционированное выжигание сухой растительности для граждан - до 4 тыс. рублей. Сейчас готовится предложение для внесения в правительство по повышению ответственности за это вплоть до уголовной.

Почему раньше не было пожаров вокруг населенных пунктов и сами поселки не выгорали? Потому что ходил кругом скот, всё выкашивалось, поедалось - не было горючего материала. Ни один староверческий поселок в Сибири и на Дальнем Востоке не горел. Население, которое живет в лесу, рядом со стеной леса, убирало горючий материал осенью и весной. Любой верховой пожар любой мощности оседает, и никогда ни один такой поселок не сгорит.

А сейчас идут дачники строиться в лес. Согласовывают этот гектар, который у нас выдают на Дальнем Востоке. Заходят в лес, работают и не думают о пожарной безопасности. И сами же себя зачастую жгут.

На самом деле небрежное обращение с огнем - хоть и главная причина лесных пожаров, но не единственная. Есть и природные - из-за сухих гроз в Сибири и на Дальнем Востоке. От этого тоже никуда не уйдешь. По прошествии грозы через 2–3 дня сухое дерево, куда попала молния, тлеет, падает и начинается пожар.

В принципе пожары в природе заложены, тайга так меняет породу. Отдельные виды вообще не возобновляются без низового лесного пожара, потому что шишки не раскрываются без воздействия температуры - природой это заложено. Так что в Сибири, если не убирать вовремя подстилающий горючий материал, от пожаров погибнет 100% древостоя. А если вовремя убирать - 20%.

Почти все инновации, которые мы применяем при борьбе с пожарами, - это хорошо забытое старое. Используем искусственное вызывание осадков. Для этого должна быть определенная облачность, чтобы сконцентрировались капельки на йодистом серебре и потом выпали дождем.

Всего по России поднимается порядка 250 самолетов и вертолетов, которые занимаются мониторингом и тушением пожаров. В качестве меры борьбы с пожарами мы используем и взрывчатку. Но только горящие леса никто не взрывает. Взрывчаткой прокладываются минерализованные полосы.

На фото: 97% возгораний происходит по вине человека. В первую очередь из-за неосторожного обращения с огнем…

Фото из архива.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: пожары  экология  дальневосточный гектар 



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