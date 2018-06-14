Пустое и думы

На конференции, посвященной демографическо-миграционным проблемам Дальнего Востока, ученые констатировали провал мер, предпринимаемых властями

Население российского Дальнего Востока неуклонно сокращается. С начала 90-х годов людские потери приблизились к 2 млн человек. Сегодня на территории ДФО, занимающей треть площади всей страны, осталось всего 6,2 млн человек. Плотность населения - один человек на квадратный километр. И это, по всей видимости, еще не предел оскудения.

Казалось бы, мощный импульс развитию региона дали стройки накануне саммита АТЭС-2012 в приморской столице, последовавшие далее законы о ТОРах и Свободном порте Владивосток, выданные тысячи «дальневосточных гектаров». Более того, Дальний Восток назван национальным приоритетом XXI века. Среди других фактов бойких отчетов чиновников, ответственных за развитие региона, - привлеченные инвестиции в объеме 3,7 трлн руб. и появление новых предприятий. Но все это, как ни странно, не отразилось на демографической динамике Дальневосточного региона.

Миграционные посиделки

О том, почему население ДФО сокращается, и как переломить ситуацию, ученые говорили вновь на Международной научно-практической конференции «Миграционные процессы и их влияние на демографическое и социально-экономическое развитие Дальнего Востока», которая прошла на минувшей неделе в кампусе ДВФУ на острове Русский. Правда, судя по составу участников, проблему обсуждали те, кто и так все это знает, и от кого по большому счету не зависят принимаемые решения. Во всяком случае, на первых заседаниях конференции от администрации Приморского края представительство было на уровне заместителя департамента труда и социального развития. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) представлял руководитель блока развития миграционной и демографической политики Иван ЕФИМОВ.

Судя по эмоциональным выступлениям некоторых участников конференции, вектор миграционной политики, ориентированной на привлечение в регион новых жителей, нуждается в кардинальной смене. Прошел практически год с момента принятия Концепции демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года, но позитивных перемен пока нет. И в том, что контрольные показатели Концепции будут выполнены, появляются сомнения.

«Исходя из существующей реальности динамики демографических процессов в регионе можно предположить, что в этих расчетах содержатся определенные риски, обусловленные тем, что на 01.01. 2016 года относительно 2015 года число жителей в регионе уменьшилось на 16,1 тыс. человек, а к началу 2017 года - на 12,3 тыс. чел. С 2017 года началось падение естественного воспроизводства населения. Численность населения на 01.01. 2017 года составила 6162,4 тыс. человек - на 22,1 тыс. человек меньше относительно 2017 года», - сказала в своем выступлении д.э.н., ведущий научный сотрудник Института экономических исследований ДВО РАН, Заслуженный деятель науки Хабаровского края Екатерина МОТРИЧ. - В этой связи кажется иллюзией, что 50 процентов респондентов, участвующих в опросе ВЦИОМ, готовы переехать на Дальний Восток, если им будут предоставлены подъемные в сумме до 1 млн рублей»

Тревогу, по мнению Е.Л. Мотрич, вызывает другой факт, основанный на результатах опросов - общее число жителей ДФО, задумывающихся об отъезде, остается высоким - 38 процентов (есть и другие цифры - 41% - Прим. ред.). Если создавать преференции только приезжающим, то не избежать оттока местного населения, считает научный сотрудник, и замечает с досадой, что об этом говорила уже не на одной научной конференции.

Между тем, принимаемые за последнее время на высоком уровне документы, посвященные социально-экономическому развитию Дальневосточного региона, как-то не очень конкретно нацеливают на сохранение местного населения, сказала в своем докладе д.п.н., директор Дальневосточного научного центра местного самоуправления Нина ПОЛИЧКА (г. Хабаровск). «У математиков есть такое правило: хорошо поставленная задача - решенная задача. Если задача поставлена плохо, то решить ее невозможно в принципе, - заметила она. - Мы проанализировали с точки зрения программно-целевого подхода четыре основных документа, посвященные развитию региона, и, к сожалению, вынуждены признать, что задача по закреплению населения поставлена так, что решена быть не может». Если на уровне целей закрепление местного населения еще упоминается, то в более конкретных задачах и мероприятиях - теряется вообще. Между тем, нельзя привлечь на территорию новое население, если постоянное уезжает.

Как раз о неуспехах в организации переселенческих потоков, в том числе, рассказал руководитель блока развития миграционной и демографической политики АРЧК ДВ Иван ЕФИМОВ (г.Москва). Он заметил, что Программа переселения соотечественников из-за рубежа в части дальневосточных регионов в последние годы работает неэффективно. Из 70 тысяч человек, переселившихся в Россию, только 4 процента выбрали ДФО, несмотря на то, что «Дальний Восток является приоритетной территорией заселения».

По программе мобильности трудовых ресурсов, по словам Ивана Ефимова, в Приморском крае динамика тоже крайне негативная.

В приоритете чужаки

В числе предложений Агентства по исправлению ситуации - создание электронно-цифровой платформы переселения на Дальний Восток, для того чтобы оцифровать процесс переселения по всем существующим госпрограммам. Планируется увеличение подъемных по программе переселения соотечественников и программе мобильности трудовых ресурсов, и переформатирование всего процесса переселения (выделено автором), в том числе и подачи документов (убрать препоны, которые существуют).

Рассматриваются предложения по включению соотечественников в программу «дальневосточного гектара», а также увеличение земельного надела новым переселенцам, чтобы, скажем, старообрядцы из Южной Америки знали, что их уже ждет земля.

По мнению представителя АРЧК, «крайне важно сейчас сформировать успешную историю переселенцев. Очень важно показывать, что здесь есть успешная практика».

О переформатировании вектора миграционной политики говорил и Юрий АВДЕЕВ, к.э.н., ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН (г. Владивосток), вновь подчеркивая, что для начала нужно сформировать успешную историю жизни здесь коренного населения!

«Согласен, что приоритетом является приток населения, но даже самая активная демографическая политика не сможет нам обеспечить привлечение населения извне, когда местное население продолжает покидать эту территорию, это не есть решение проблемы, - сказал он. - Подготовка к саммиту АТЭС во Владивостоке в 2012 году продемонстрировала это. Бизнес, пришедший извне, привлекал иностранную рабочую силу, тогда как местное население редко оказывалось востребованным. Классический принцип, когда за капиталом следует рабочая сила, здесь не работает. Редкие местные компании работали на субподряде, убыль местного населения так и не прекратилась. Эта ситуация не стала предметом анализа и системного подхода к решению проблемы.

По мнению Юрия Авдеева, сегодня для решения проблемы необходимо определиться в приоритетах. И задача номер один - прекратить отток местного населения. «Решающим фактором в ее решении может стать свобода и стимулирование предпринимательской деятельности, снижение налоговой нагрузки, тарифных ограничений для постоянных жителей этой территории», наращивание социальной инфраструктуры территорий. Только когда для людей, здесь живущих, будут созданы условия, отличные от других регионов страны, достигнута стабилизация коренного населения, можно будет организовать миграционный приток извне, который изменит демографическую ситуацию в регионе. А вот стимулирование интенсивного миграционного притока, по мнению ученого, можно обеспечить за счет введения особого миграционного режима на локальной территории, например, для начала в пределах Владивостокской агломерации или зон действия СПВ, и лишь потом этот механизм можно распространять на всю территорию Дальнего Востока.

По-своему интересным было выступление чл.-корр. РАН, директора Института социально-политических исследований РАН, заведующего кафедрой демографической и миграционной политики МГИМО МИД Сергея РЯЗАНЦЕВА, уделившего внимание современным трендам эмиграции из России. На первый взгляд - тема, не слишком близкая дальневосточным проблемам. Но, лишь на первый. Охарактеризовав волны новой эмиграции, Сергей Рязанцев привел факторы, выталкивающие население из России. Поскольку Дальний Восток - это треть Российской территории, эти факторы во многом отвечают на вопрос «почему уезжают дальневосточники?». Итак, что же, по мнению чл.-корр. РАН, способствует оттоку населения, фактической утрате серьезного потенциала, который мог бы работать на благо своей страны, процитируем презентацию:

«Выталкивающие «политические» факторы сменились социально-экономическими. Эмигрантов не устраивает социально-экономическая нестабильность, отсутствие перспектив, напряженность жизни, неустроенность быта и социальных сервисов в России.

Не климат

Эмигранты из регионов Сибири и Дальнего Востока отмечают климатический фактор как важный в принятии решения об эмиграции из России». «Русскоговорящие мигранты успешно адаптируются на рынках труда принимающих стран благодаря относительно высокому уровню образования, готовности учиться, менять профессию и повышать квалификацию. Некоторые русскоговорящие мигранты обладают высоким предпринимательским потенциалом, который раскрывается и реализуется успешно в рамках «русскоязычной экономики» в принимающих странах».

И, наконец, «второе и последующие поколения русскоговорящих эмигрантов, успешно интегрированных в принимающих обществах, как правило, являются аполитичными. Их мало волнуют происходящие в России процессы, они не стремятся знать русский язык, наблюдается тренд на полную ассимиляцию в принимающем обществе и утрату русской идентичности».

Практически все эти выводы актуальны и в ситуации, когда житель Дальнего Востока, не эмигрант, но мигрант, уезжает куда-нибудь в Центральный или Южный округа. Исключение, на наш взгляд, может составить лишь завершающий вывод - дальневосточников все-таки интересует и тянет их малая родина, иногда они возвращаются.

Не сомневаюсь, если бы государство не многолетними заклинаниями, а реальными действиями по повышению жизненного уровня, реальной заработной платы, транспортной доступности ДФО помогло его жителям, таких «возвращенцев» стало бы больше, а волна уезжающих сошла на нет. Но что нужно, чтобы все эти факты, выкладки и выводы, основанные на изучении опыта и мотивации тех, кто живет на Дальнем Востоке здесь и сейчас, все-таки услышали те, кто вновь модернизирует переселенческие платформы и корректирует векторы миграции?

КСТАТИ

Зарплаты в ДФО продолжают падать

Самыми привлекательными для дальневосточников являются Центральный, Северо-Западный и Южный федеральные округа. По словам риелторов, в Хабаровске, например, около половины жилья продают те, кто собрался переезжать за пределы региона. Подавляющее большинство из них обратно не возвращается, - считает д.э.н., ведущий научный сотрудник Института экономических исследований ДВО РАН, Заслуженный деятель науки Хабаровского края Екатерина МОТРИЧ.

В отрицательном миграционном потоке эти округа вобрали в себя в 2015 году 62,0% мигрантов-дальневосточников, в 2016 году - 63,0%. И это не случайно. Взять хотя бы один из значимых факторов для населения - реальную среднемесячную начисленную заработную плату, которая в 2016 году составила в Центральном ФО - 101,7% к предыдущему году, Северо-Западном ФО - 101,2%, Южном ФО - 100,0% и 97,9% в Дальневосточном ФО. Там зарплата растет, а на Дальнем Востоке падает при реальном росте стоимости коммунальных услуг, продуктов питания, горючего и транспортного тарифа.

На фото: Из года в год повторяющиеся стенания ученых о стремительном опустошении Дальнего Востока уже мало кому интересны.

Фото из архива