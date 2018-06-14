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В Приморской краевой публичной библиотеке вспомнили актрису Татьяну Данильченко
Вечер-воспоминание был посвящен 75-летию актрисы Приморского академического театра драмы им. А. М. Горького Татьяны ДАНИЛЬЧЕНКО. Без упоминания ее имени театральная история отмечающего 80-летие Приморского края была бы неполной. Творческая судьба артистки неотделима от сцены Приморского академического театра драмы им. А. М. Горького.
Она предстала в воспоминаниях, фотографиях, фрагментах сохранившихся аудиозаписей перед теми, кто пришел в этот день в Приморскую краевую публичную библиотеку, сообщает Деловая газета «Золотой Рог». Авторский проект директора библиотеки Александра БРЮХАНОВА «МОЙ ХХ ВЕК» вновь собрал людей, неравнодушных к искусству и литературе.
«Сослуживцы» Э. Рязанова и Э. Брагинского (в кино «Служебный роман»), «Забыть Герострата» Г. Горина (в дуэте с народным артистом СССР А. Присяжнюком), «Мария Стюарт» Ф. Шиллера, горьковские героини в «Мещанах», «Фальшивой монете», «Старике», «Детях солнца». Затем - спектакли «новой драмы» на Малой сцене театра – «Наш Декамерон» Э. Радзинского и «Sorry» А. Галина, наконец, мелодрама «на все времена» - «Деревья умирают стоя» Алехандро Кассоны… Перечислено все, что вошло в «золотой фонд» театра, что сыграно актрисой мастерски, с большим искусством.
В этом мае Татьяна Данильченко должна была отметить свое 75-летие. Отметить новой театральной работой или творческим вечером, который посвятил бы ей театр. Вместо этого - мемуарные публикации в прессе и вечер-воспоминание «Татьяна Данильченко. Личный мотив».
- Личный мотив, действительно, все определил в этом вечере, - поделился автор и ведущий проекта «МОЙ ХХ ВЕК. Ценности ушедшей эпохи» Александр Брюханов. - Это большая культурно-образовательная авторская программа, которую библиотека начала осуществлять в 2014 году, в рамках объявленного в России Года культуры. Цикл был посвящен виднейшим представителям российской культуры, встречи с которыми обогатили мою тогдашнюю журналистскую практику.
Ирина БАРАННИК. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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