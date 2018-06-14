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ВДЦ "Океан" готовится к 35-летнему юбилею
В год 80-летия Приморского края Дальневосточной Республике Детства - Всероссийскому детскому центру «Океан» исполняется 35 лет. Это событие знаменательно для сотрудников разных поколений и для многих тысяч мальчишек и девчонок из разных уголков России, которые когда-то побывали в детском центре на берегу Тихого океана и сегодня могут с гордостью сказать «Я – океанец!».
Территория «Океана» – это уникальный архитектурный ансамбль из нескольких корпусов, выполненных в различных стилях. Здесь расположились дружины «Парус», «Бригантина», «Китенок» и «Тигренок». На территории центра есть свой музей занимательных наук, лаборатория дополненной реальности и смотровая площадка, на которой открывается замечательный вид на нынешний «Океан» и будущую дружину «Галактика».
Совместно с партнерами в корпусах установлены класс «Сбербанка» и тренажер-комплекс судоводителя маломерного судна, сообщает okean.org. «Океан» становятся не просто местом пребывания ребят со всей России, но и большим центром научно-технического творчества.
Ирина БАРАННИК. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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