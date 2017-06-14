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Форум молодых журналистов и блогеров TEEN Media впервые прошел во Владивостоке
Форум молодых журналистов и блогеров TEEN Media впервые состоялся в рамках Дальневосточного МедиаСаммита – 2017. Партнером мероприятия стала компания «МегаФон». Форум собрал более сотни журналистов детских и молодежных СМИ и юных блогеров. География участников - почти все уголки Приморья, а также Хабаровск и Новосибирск, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Форум молодых журналистов и блогеров TEEN Media прошел в этом году впервые. Для юных участников форума была подготовлена обширная программа, включающая лекции, тренинги, мастер-классы по направлениям и совместную работу над мультимедийными проектами. Организаторами этого мероприятия выступили департамент по делам молодежи Приморского края, Приморское отделение Союза журналистов России, Дальневосточный федеральный университет и Приморская краевая организация Российского союза молодежи. Партнером форума стал оператор связи «МегаФон».
Известный иркутский трэвел-блогер Максим Савченко. Фото Виты Маслий.
Среди спикеров молодежного журналистского форума были известный иркутский трэвел-блогер Максим Савченко и фотоблогер из Владивостока Вита Маслий, которые рассказали о том, насколько важно начинающему блогеру определиться с тематикой ведения своего блога. Не стать сетевым «троллем», а найти интересную тему и реализовываться в ее раскрытии. Для Максима такой темой стали путешествия, для Виты – фотография. Они поделились с ребятами своим опытом ведения блогов, наполнения их уникальным, интересным аудитории контентом, провели мастер-классы.
«Для ведения блога важно не только творческое начало, авторский взгляд на вещи, не менее значима и технологичность, следование определенной этике, правилам, - сказал Максим Савченко. – Такие встречи с начинающими блогерами - отличная возможность помочь в этом ребятам. Мы быстро нашли общий язык на мастер-классах».
«Медиапространство меняется на наших глазах, - отмечает Антонина Пронина, директор по связям с общественностью Дальневосточного филиала компании «МегаФон». – Аудитория многих блогеров сопоставима с аудиторией традиционных СМИ, а иногда и превосходит ее. При этом блогера от его читателей или зрителей отделяет лишь один клик. Это большая ответственность. Ребятам, решившим серьезно заняться ведением блога, стоит знать природу интернета и телеком-технологий, какие возможности дает глобальная сеть и чего в ней стоит опасаться, как обезопасить свое устройство от вирусов и действий злоумышленников, Ряд основных правил безопасного общения в соцсетях, мессенджерах, работы с электронной почтой юным блогерам и журналистам стоит знать с самого начала освоения профессии. Надеюсь, советы наших экспертов пригодятся ребятам».
Начинающие журналисты работали вместе со старшими коллегами на одной площадке Дальневосточного Медиасаммита. Фото Марины Божко.
«Форум молодых журналистов - отличный пример партнерства власти, бизнеса и профессионального сообщества, думающих о том, в каком обществе нам жить завтра, - говорит Елена Ардальянова, секретарь Приморского отделения Союза журналистов России, куратор проекта Дальневосточный МедиаСаммит. – Многие из ребят, которые здесь собрались, делают свои первые шаги в качестве блогеров. И именно на этом этапе важно дать им понимание тех возможностей, которые дает интернет, и той ответственности, с которой нужно подходить к работе с информацией в сети. Радует, что именно такие технологические компании, как «МегаФон», развивающие мобильный интернет, инициируют работу подобных площадок».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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