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Пришкольные лагеря распахнули двери

14 Июня 2017, 11:40 | Приморье

Посещение пришкольного лагеря во Владивостоке - бесплатное

В 47 образовательных учреждениях Владивостока начала работу первая смена оздоровительных пришкольных лагерей с дневным пребыванием, в которых за время летних каникул отдохнет более 10 тысяч учащихся.

Продолжительность каждой смены - три недели. Для детей предусмотрены двухразовое питание, экскурсии, спортивные и культурные мероприятия.

Посещение пришкольного лагеря - бесплатное.

А пока детвора отдыхает, школы и детские сады готовят к новому учебному году. На минувшей неделе рабочие установили теневые навесы в детском саду №97, отремонтировали кровли в садах №№130 и 124. В  школах №12, 48, 62, лицее №3, детсадах №151, 159, 111, 162, 19, 38, 7, 32, 49, 15, 124 были проведены ремонтные работы систем водоснабжения, канализации и электроснабжения.

Кроме того, на этот год в ряде учебных учреждений запланированы мероприятия по замене электрики, по огнезащитной обработке чердаков, закупке огнетушителей. Без внимания не останется и благоустройство прилегающей к учреждениям образования территории, особое внимание будет уделено ремонту дорог и лестниц рядом со школами и детскими садами, будет обновлена дорожная разметка.

Подобные ремонты учреждений образования проводятся ежегодно. И хотя  основной их объем приходится на лето, в ряде учреждений ремонт ведется уже весной. Одна из главных задач - создать для детей комфортные и безопасные условия пребывания. За последние несколько лет в десятках школ и садов города поменяли окна, отремонтировали фасады и кровли, установили камеры видеонаблюдения и ограждения.

На фото: В 47 образовательных учреждениях Владивостока начала работу первая смена оздоровительных пришкольных лагерей с дневным пребыванием. Фото VL.ru

Светлана СМИРНОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: каникулы  школа 



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