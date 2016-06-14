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Деловую газету "Золотой Рог" пресс-службы считают лучшим печатным СМИ
14 Июня 2016, 13:52 | Приморье
В рамках прошедшего во Владивостоке на острове Русском третьего МедиаСаммита состоялось награждение победителей конкурса "Лучшее СМИ Приморского края по версии пресс-служб".
Награды вручили в следующих номинациях: "Печатные издания" — газета "Золотой Рог"; "Информагентства" — РИА "Прима Медиа"; "Телекомпании" — "Общественное телевидение Приморья"; "Радиостанции" — радио "Лемма".
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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