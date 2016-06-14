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Деловую газету "Золотой Рог" пресс-службы считают лучшим печатным СМИ

14 Июня 2016, 13:52 | Приморье

В рамках прошедшего во Владивостоке на острове Русском третьего МедиаСаммита состоялось награждение победителей конкурса "Лучшее СМИ Приморского края по версии пресс-служб".

Награды вручили в следующих номинациях: "Печатные издания" — газета "Золотой Рог"; "Информагентства" — РИА "Прима Медиа"; "Телекомпании" — "Общественное телевидение Приморья"; "Радиостанции" — радио "Лемма".

Газета «Золотой Рог», Владивосток.


 
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Теги: СМИ  информагентства  радиостанция  конкурс  рейтинг  телекомпания 



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Комментарии

  • kevinbacnen18:07, 14.06.2016#

    What if there really were a secret about trading Oil that would give you a cheat sheet for trading it? Knowing in advance which direction it will go before it goes there, thus enabling you to take trades with up to a 80% success rate. Sound impossible? Sound too good to be true? I discovered this secret 4 years ago and now I'm revealing it to anybody who wants to learn, the fact that the entire Oil market doesn't really go up and down in price by the dynamics of buying and selling, but rather is controlled by a computer. Now this is your chance to use this corruption for your own benefit and trade Oil from the comforts of your own home and make a great living doing so. Are you ready to join the revolution? Google Superior Trading System to get started.

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