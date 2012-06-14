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Депутаты отказали полиции Приморья в бесплатной юридической помощи

14 Июня 2012, 20:26 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 14 июня, ZRPRESS. Комитет по региональной политике и законности Законодательного собрания Приморского края на заседании 14 июня отказал местной полиции в оказании бесплатной юридической помощи работникам ОВД, в том числе для защиты чести и достоинства в суде от нападок в СМИ.

По словам начальника правового отдела УВД МВД по Приморью Ирины СМИРНОВОЙ, выступившей перед депутатами, суть инициативы силовиков в том, чтобы сотрудники правоохранительных органов были включены на местном уровне в льготную категорию, которая имеет право на юридическую помощь за счет бюджета края. В настоящее время право на такую помощь по региональному закону имеют сироты, малоимущие и инвалиды.

Ранее, 28 мая, с официальным заявлением к общественности обратился глава полиции УМВД РФ по Приморью Олег ДОЛГИЙ. Текст этого обращения доступен на сайте приморской полиции (http://25.mvd.ru/news/266931/).

В частности, полицейский отмечает, что "Нескончаемые обсуждения работы сотрудников органов внутренних дел то затихают, то разгораются. Увы, чаще по скандальным поводам. И что важно: и громкие победы, и заслуженные успехи, многие из которых зачастую достаются ценой жизни полицейского, обществу не интересны. Конечно, куда любопытнее и гадостнее разворошить то, что смердит. Сотрудники сыска, занимающиеся расследованием особо тяжких преступлений, все чаще оказываются под прессом бесконечных жалоб и необоснованных, зачастую тенденциозных публикаций в СМИ".

Олег Долгий считает, что журналисты в этом случае отражают мнение лишь части общества, и напоминает, что "несмотря на нескончаемый поток сообщений о давлении и пытках задержанных сотрудниками отдела по раскрытию преступлений против личности краевой полиции, ни одно из них по результатам ряда служебных проверок не подтвердилось".

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».

Автор: Олег Клименко
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