В Приморье готовят земельные участки многодетным семьям

Около 1400 земельных участков будет сформировано и передано многодетным семьям.

Процедуру передачи планируется завершить до начала 2013 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации Приморского края. Пока в крае земельные участки получили 75 многодетных семей. Наиболее активно программа реализуется в Находке и Уссурийске.

В общей сложности заявления на получение земельных участков подали около 2500 приморцев. Из них около 1600 человек уже вошли в реестр на предоставление участков. Работа по формированию и передаче земельных участков многодетным семьям будет идти поэтапно, по мере поступления заявок.

«Золотой Рог».