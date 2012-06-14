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В Приморье готовят земельные участки многодетным семьям
14 Июня 2012, 13:20 | Приморье
Около 1400 земельных участков будет сформировано и передано многодетным семьям.
Процедуру передачи планируется завершить до начала 2013 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации Приморского края. Пока в крае земельные участки получили 75 многодетных семей. Наиболее активно программа реализуется в Находке и Уссурийске.
В общей сложности заявления на получение земельных участков подали около 2500 приморцев. Из них около 1600 человек уже вошли в реестр на предоставление участков. Работа по формированию и передаче земельных участков многодетным семьям будет идти поэтапно, по мере поступления заявок.
«Золотой Рог».
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