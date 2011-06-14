Подводный субботник

Дальнегорские дайверы и детская бригада очистили почти гектар подводного и берегового ландшафта.

Акцию по очистке дна озера Васьковское - любимого места отдыха горожан, дайверы проводят уже второй год подряд. В нынешнем сезоне число участников удвоилось, 12 любителей подводных погружений очистили дно водоема от осколков бутылок, выброшенных банок, автомобильных покрышек.

Границы акции в этом году расширились: на берегу, параллельно с дайверами, работала бригада школьников из села Рудная Пристань. Они также убирали прошлогодний мусор, но уже на берегу водоема. Совместными усилиями дети и дайверы собрали два грузовика бытового мусора и вывезли его на полигон отходов.