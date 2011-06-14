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Педагоги уже провели августовский педсовет

14 Июня 2011, 12:40 | Приморье

Делегация приморских педагогов приняла участие в работе VI съезда Всероссийского педагогического собрания в Москве. Темой общероссийского форума, который объединил педагогов, родителей, представителей общественных организаций, стало обсуждение новых форм взаимодействия трех составляющих воспитательного процесса – учителя, семьи и общества.

В пленарном заседании съезда принял участие председатель правительства России. Владимир ПУТИН назвал встречу большим педсоветом, который должен определить программу действий по развитию российского образования. На съезде шло обсуждение важных для школы и в целом для общества тем: повышение заработной платы учителям, привлечение в школы молодых педагогов, деятельность сельской школы, работа с одаренными детьми и т.д.

Вообще-то сбор педагогов в период экзаменов в средних школах был для них неожиданным. Советы учителей традиционно проводятся в августе. Единственная возможность объяснить проведение собрания накануне каникул - предстоящие выборы. Дискуссии не были бурными, чувствовалось, что слушатели пребывают в некотором недоверии к докладчикам.

В резолюции съезда отмечено, что в последние годы государство предприняло ряд существенных мер по поддержке общего образования. Однако, как отметили участники съезда, темпы развития образования еще отстают от реальных запросов семьи и общества. Обеспечить качественные изменения в состоянии российской школы возможно при условии консолидации усилий учителя, семьи, общества и органов власти. Такую задачу и ставит перед собой общественная организация «Всероссийское педагогическое собрание». Сегодня собрание объединяет 320 тысяч человек по всей стране. Члены этой организации исходят из принципа, что школа – центр культурной, духовной и социальной жизни местного сообщества, а учитель – духовный лидер, пользующийся в школе высоким авторитетом. Только всенародные поддержка школы и забота об учителях позволят обеспечить прорыв в системе образования.

Автор: Татьяна Курочкина
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