Бизнес-гороскоп: У Раков в клешнях окажутся на неделе отличные покупки

Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая

ОВЕН. После череды праздников возвращаться к работе будет нелегко, но необходимо. Дел накопилось немало. К заманчивым предложениям во вторник и четверг лучше отнестись с долей скепсиса: возможно, от вас скрывают важную информацию.

ТЕЛЕЦ. В финансовом плане неделя нестабильна. В среду не исключено весьма нервное совещание или не слишком приятные переговоры. В пятницу есть вероятность совершить неожиданную, но очень удачную покупку. В воскресенье постарайтесь быть поосторожнее с деньгами. В этот день лучше не совершать покупки и не проводить финансовые операции.

БЛИЗНЕЦЫ. В материальной сфере всё у вас будет стабильно и успешно. Дела требуют не только внимательности и сосредоточенности, но и творческого подхода. Возможные перемены на работе окажутся к лучшему.

РАК. Неделя обещает быть в финансовом плане весьма стабильной. Ваши идеи оценят, а трудолюбие обязательно будет вознаграждено. Во вторник или в четверг вероятны денежные поступления. Суббота обещает оказаться днем благоприятным для покупок, в том числе и крупных.

ЛЕВ. Чтобы почувствовать себя комфортно, вам понадобятся деньги, причем немало. Финансовый вопрос на этой неделе будет одним из наиболее важных, и, увы, достаточно трудно разрешимых. Вы не способны экономить, но и сорить деньгами тоже не стоит.

ДЕВА. На этой неделе возможен финансовый успех и неожиданная премия. Поэтому необходимо продумать, как максимально выгодно распорядиться своими деньгами. В среду вероятны траты и незапланированные вложения, которые скоро окупятся.

ВЕСЫ. Особых финансовых проблем на этой неделе не предвидится. Своевременным будет поиск нового источник дохода. В среду или четверг не исключены конфликты на работе. Сейчас не стоит качать права, ищите компромисс.

СКОРПИОН. Есть основания ожидать увеличения ваших доходов в первой половине недели. У вас появятся новые клиенты и крупные заказы. А предыдущие проекты вы закончите в срок и успешно. Что принесет вам прибыль и укрепит ваш авторитет.

СТРЕЛЕЦ. В первую половину недели придется много работать. В среду будьте осторожны при заполнении бумаг. В четверг возможны новые денежные поступления. В пятницу успешно пройдут деловые встречи и переговоры с партнерами.

КОЗЕРОГ. Финансовое положение стабильно. Во вторник будут удачными деловые переговоры, но не стоит смешивать работу и личную жизнь. Лучше не реагировать на зависть и лесть, это может спутать ваши планы.

ВОДОЛЕЙ. Финансовое положение начинает стабилизироваться. Чем активнее вы будете, тем больше заработаете. В четверг желательно прислушаться к советам знающих людей, прежде чем окончательно делать выводы о деловых партнерах.

РЫБЫ. На этой неделе финансовое положение большинства представителей этого знака значительно улучшится, но вам необходимо сосредоточиться на главном. Не стоит гнаться за двумя зайцами. В четверг ждите приятных новостей из области бизнеса и карьеры.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.