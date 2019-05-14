Приморье встает на доску

В последнее время виндсерфинг и другие виды водного отдыха молодеют на глазах

Приморье – одно из немногих мест России, где море прогревается до комфортной температуры в летний период и позволяет насладиться различными видами водного отдыха. Поэтому пляжный туризм входит в тройку самых популярных направлений региона. Но разнообразные виды водной активности, ориентированные на туристов, пока еще только начинают развиваться.

SUP-серфинг (stand up paddle surfing) стремительно набирает популярность во всем мире. Рождение этого вида спорта в шутку связывают с желанием делать красочные селфи на фоне волн. Для катания используется большая доска и легкое весло. Сап-серфинг идеально подойдет для путешествий вдоль побережья, позволит любоваться красивыми видами.

Главное преимущество сап-серфинга – простота. Чтобы встать на сап, достаточно нескольких минут. Широкая доска для новичков, баланс, и уже через пару часов новоявленный райдер сможет покорять водные просторы. Эксперты отмечают, что лучшим местом для SUP-серфинга во Владивостоке является бухта Соболь.

Во Владивостоке этот вид спорта становится очень популярным. Благодаря мерам программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы, этим направлением интересуются и гости региона. Про сап-серфинг уточняют жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также туристы из других стран. Сейчас сап-серфинг стараются развивать: в городе в сезон проводятся тест-драйвы, акции, соревнования. Взять сап-доску в прокат также не составит труда, как и записаться на прогулку с инструктором.





Захватывающий виндсервинг

Другой вид водной активности – виндсерфинг – появился во Владивостоке еще в 80-е. Это вид парусного спорта и водного развлечения, в основе которого лежит мастерство управления доской небольшого размера с установленным на ней парусом. Сегодня виндсерфинг взят под крыло Федерации виндсерфинга и кайтсерфинга, которая насчитывает около 100 человек. Превалируют в этом сообществе мужчины, а средний возраст «ветрозависимых» составляет свыше 30 лет. Впрочем, эксперты отмечают, что в последнее время данный вид спорта начинает молодеть, и к сообществу виндсерферов присоединяется все более юная аудитория.

Обучение базовым навыкам виндсерфинга, как и аренда оборудования – достаточно развитые услуги во Владивостоке. Многие состоявшиеся профессионалы охотно тренируют будущих виндсерферов и предлагают разовые уроки, ознакомительные курсы и базовые. Обучение виндсерферы проводят на тренажерах и в воде. Тренировки начинающих виндсерферов проходят на острове Русском, возле Океанариума. Маленький залив и несильный ветер создают наиболее подходящие условия для оттачивания навыков владения доской.

Поскольку море - непредсказуемая стихия, начинающих виндсерферов обязательно знакомят с правилами, которые неукоснительно соблюдают и профессионалы. Эксперты рекомендуют не выходить кататься в туман или в дождь; отправляться в море только если ветер дует в сторону берега, а также обязательно надевать гидрокостюм. Что бы ни случилось во время прогулки под парусом, важно всегда сохранять самообладание и не паниковать. Также виндсерферам рекомендуют брать с собой сотовый телефон, для того, чтобы можно было вызвать МЧС и сообщить свое местоположение.

Открытие сезона может стать событием

Водные развлечения и виды спорта – это интересное направления для туризма Приморья. Но внимание массового туриста можно заслужить не только среди фанатов активного отдыха. Настоящим туристическим событием может стать открытие сезона. Например, виндсерферы одни из первых покоряют волну. Каждый год в мае сезон движения под парусом получает зеленый свет, и десятки увлеченных этим видом спорта людей встают на доски и отправляются в первое водное путешествие. По традиции, мероприятие сопровождается выступлениями творческих коллективов, а также особыми ритуалами, например, сжиганием доски в честь бога ветра.

Старт путешествий на доске под парусом происходит на озере Ханка. Благодаря особым климатическим условиям, ветра благоволят виндсерферам, а температура воздуха радует своей теплотой. Раньше на озере собиралось более 200 автомобилей, присутствовали гости из других регионов и даже иностранцы. Это было яркое событие, которое привлекало не только виндсерферов, но и простых зрителей. Последние несколько лет желающих принять участие в открытии сезона стало значительно меньше по целому ряду причин. Впрочем, мечты о возрождении полномасштабного фестиваля не умирают.

Как рассказал член федерации, сотрудник крупной международной компании Андрей КАРЕВ, возрождение фестиваля и продвижение данного вида спорта имеют все шансы сделать виндсерфинг привлекательной туристической фишкой региона. «Помимо озера Ханка, туристы могли бы познакомиться с жизнью виндсерферов и в пригородах Владивостока. В районе бухты Муравьиная постоянно дует ветер, что делает ее акваторию желанным местом тренировок для приморских серферов. Сегодня эта территория является частью туристско-рекреационного кластера «Приморье», в рамках которого строится игорная зона. После введения всех очередей объектов ТРК, соревнования и даже тренировки виндсерферов в акватории могли бы стать дополнительным туристическим магнитом игорной зоны. Уже сегодня многочисленные китайские путешественники с удовольствием наблюдают за движением приморских спортсменов под парусом», – уверен Андрей Карев.

Туризм под парусом

Еще один вид морского туризма, который развивается в Приморье – парусный спорт. Его, как туристическое направление, можно разделить на несколько видов. Первый – это предоставление плавсредств в аренду. Благодаря таким услугам география морских прогулок туристов значительно расширяется: появляется возможность выйти к островам, изучить акваторию бухт, которые недоступны автопутешественникам. Туристы смогут насладиться красотой более 10 островов, а также зайти на территорию Морского биосферного заповедника, предварительно получив пропуск.

Второй вид также доступен не только профессиональным яхтсменам, но и любителям парусного спорта. Последние несколько лет во Владивостоке активно развиваются любительские регаты, принять участие в которых может каждый желающий. Даже человек без опыта путешествий на яхте может стать участником гонки и ощутить адреналин, который получают профессионалы. На борту судна, участвующего в таком заплыве, находятся один опытный шкипер, который управляет яхтой, и четыре человека, которые только в рамках гонок познакомились с этим видом спорта. Для новичков есть теоретическая часть, в которой они получают информацию о том, что ждет их в море, а также тренировочные заезды.

В отличие от многих других туристических услуг, парусный спорт больше привлекает россиян, чем азиатских гостей. Последние ограничивают свое знакомство с водными просторами Приморья морской прогулкой. Эксперты связывают это с ментальными различиями: большинство корейцев и китайцев даже не умеют плавать, у них это не считается популярным. А вот у россиян интерес к парусному спорту растет. Разрушается стереотип о том, что яхтинг – дорогое удовольствие, доступное исключительно владельцам таких плавсредств. Теперь во Владивостоке можно попробовать себя в роли яхтсмена, и при этом заплатить небольшие деньги. Это привлекает и местных жителей, и гостей из других регионов.

Есть свое масштабное событие и у парусного спорта, которое посещают тысячи жителей и гостей Владивостока. Яркое и узнаваемое Vladivostok Boat Show, проходящее на базе яхт-клуба «Семь футов», в этом году состоится 17-19 мая. В выставке принимают участие компании из России и стран Азиатско-Тихоокеанского Региона. В этом году Vladivostok Boat Show снова станет одной из официальных площадок Тихоокеанского Туристского форума. «Благодаря этому событию мы продвигаем не только яхтенный спорт, но и Приморский край, – уверены организаторы мероприятия. – С этой же целью каждый год проводятся международные регаты, в том числе и в рамках Восточного экономического форума».

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