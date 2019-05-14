ЗОЖ требует профи

В Приморье уже второй год готовят инструкторов по здоровому образу жизни

Обучающая программа по подготовке специалистов ЗОЖ разработана и успешно применяется специалистами Владивостокского клинико-диагностического центра. За время существования проекта было выпущено 60 инструкторов.

На курсах желающим рассказывают основные принципы ЗОЖ, знакомят с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний, принципами рационального питания и подчеркивают значение двигательной активности для укрепления и сохранения здоровья. «В ходе подготовки инструкторов человек получает полный объем информации, необходимый для погружения в тему ЗОЖ, - объясняет заведующая Краевым центром медицинской профилактики КГБУЗ «ВКДЦ» Лидия БАРОЕВА. - Слушатели получают рекомендации по питанию и физической активности, что дает возможность контролировать состояние своего организма во время выполнения физической нагрузки. Большое внимание мы уделяем тому, чтобы ответить на интересующие людей вопросы».

Главная цель проекта - информирование населения о здоровом образе жизни с профессиональной точки зрения. «Многие люди не совсем корректно представляют себе ЗОЖ, - говорит Лидия Бароева. - Наши слушатели делятся полученной информацией со своим окружением, хотят проводить оздоровительные мероприятия. Целевую аудиторию я могу охарактеризовать как неравнодушных граждан». Пенсионер Леонтий Луценко с нетерпением ждет начала следующего потока обучения. С мерцательной аритмией и диабетом он уже забыл, как это – кататься на лыжах или плавать вдоволь. «Прошлым летом со мной случился неприятный инцидент, - рассказал пенсионер. – Я шел на рынок, и сам не понял, как потерял сознание. Неравнодушные люди помогли мне, конечно, но головой я ударился довольно сильно. После лечения стало ясно, что отсутствие физических нагрузок плохо сказывается на моем здоровье. Задыхаюсь при ходьбе, постоянно болит сердце, даже наклониться уже сложно. Мне кажется, что скандинавская ходьба – идеальный вариант физической нагрузки в моем случае. Будет интересно узнать про питание, понять от чего придется отказаться, чтобы не мучиться. Мои знакомые, прошедшие обучение, говорили, что там большое внимание уделяют позитивному мышлению. Мне сейчас очень не хватает помощи в этом направлении. Радостно, что пенсионеры могут сейчас узнать такие важные вещи».

Главная цель проекта - информирование населения о здоровом образе жизни с профессиональной точки зрения.



Обязательным условием прохождения курсов является обследование ученика перед началом обучения. Он может пройти его в «Центре Здоровья» бесплатно, при наличии паспорта и полиса, или проконсультироваться у своего терапевта в поликлинике. Это необходимо для того, чтобы человек адекватно оценивал возможности своего организма.

Проект по подготовке инструкторов ЗОЖ - это составляющая большой еженедельной оздоровительной акции «Прогулка с врачом», которая уже седьмой год проходит во Владивостоке по субботам на набережной Цесаревича. Напоминаем, что эта акция стала победителем конкурса фонда президентских грантов.

Также, специалисты Краевого центра медицинской профилактики «Владивостокского клинико-диагностического центра» проводят мастер-классы в населенных пунктах Приморья в рамках программы департамента здравоохранения «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы». «Мы договариваемся о таких мероприятиях с медицинскими и общественными организациями других городов, - рассказала Лидия Бароева. - Это помогает нам формировать аудиторию. Тема здорового образа жизни интересна и молодежи, и людям в возрасте».

Важность такого образования давно поняли представители различных некоммерческих организаций, которые присылают людей на обучение. В дальнейших планах Краевого центра - обучение общественных инспекторов ЗОЖ из числа сотрудников различных организаций и компаний.

Ну и, конечно, не забывайте, что ЗОЖ позволяет поддерживать ваш организм в хорошей форме, но, в случае заболеваний, все-таки стоит обращаться к врачам.

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