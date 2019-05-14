Первомайский ливень - празднику не помеха

Несмотря на непогоду, праздник Весны и Труда отметили тысячи жителей и гостей Приморского края

1 мая Приморье встретило праздник Весны и Труда. По уже ставшей «печальной» традиции, погода на юге края оставляла желать лучшего. Но несмотря на дождь и порывистый ветер, тысячи жителей Владивостока с удовольствием поучаствовали в Первомайской демонстрации.

На месте был и губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО, который пришел на парад со своей супругой. Отметили торжество своим присутствием председатель ЗСПК Александр РОЛИК и вице-губернатор Ирина МЕДВЕДЕВА.

По традиции, в первый день мая представители трудовых коллективов предприятий, учреждений социальной сферы, политических партий, национальных диаспор, творческих коллективов, общественных организаций, студенты и волонтеры собираются вместе и отмечают массовым шествием Праздник Весны и Труда.

Только во Владивостоке в этом году праздник объединил более 20 тысяч человек. Вместе с земляками в колонне прошел и Губернатор Приморья Олег Кожемяко. Глава региона подчеркнул значимость Первомая для всех поколений жителей региона.

































«Этот праздник вызывает уважение к людям, которые создают благополучие для нашей страны, трудятся на благо края. В Приморье почти 200 тысяч человек – ветераны труда. Эти люди – наше богатство, и мы будем продолжать их славные традиции», – отметил он.

А в Уссурийске в праздник Весны и Труда организовали профсоюзный митинг-концерт и выставку мастеров декоративно-прикладного творчества.

Открытие футбольного сезона в Дальнереченске приурочили к Первомаю. Здесь же состоялись игровые программы для детей и взрослых, а в 20.00 жителей и гостей города пригласили на праздничный концерт на городской площади.

Праздничную демонстрацию в Лесозаводске открыло выступление победителей всероссийского патриотического конкурса «Сыны и Дочери Отечества». Здесь же местная творческая студия организовала танцевальный флешмоб.

1 мая в Арсеньеве, помимо шествия, состоялся митинг в рамках общероссийской акции профсоюзов «За справедливую экономику в интересах человека труда!». В праздничном мероприятии приняли участие коллективы градообразующих предприятий «Аскольд» и «Прогресс».

В Большом Камне в Праздник Весны и Труда до 19.00 работали экспозиции в Выставочном зале, где представлены работы приморских авторов.

Отметим, праздничные мероприятия прошли и в других муниципалитетах Приморья.

Анна МАЦОВСКАЯ, фото автора.