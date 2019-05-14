"Мы гордимся вашим подвигом…"

Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, прошли во всех районах Приморья

74-ю годовщину Великой Победы жители Приморья отметили в четверг, 9 мая. Торжественные митинги, праздничные концерты и шествия «Бессмертного полка» прошли во всех муниципалитетах региона. О наиболее ярких моментах прошедшего торжества - в фотообзоре газеты «Золотой Рог».

Самое масштабное мероприятие было организовано в столице ДФО, Владивостоке, на главной площади города - Борцам за власть Советов. С погодой на этот раз повезло. Словно сама природа отдавала честь живым и погибшим героям Великой Отечественной войны. Более 1,7 тысяч военнослужащих прошли в этот светлый, солнечный день по улице Светланской, более 50 единиц боевой техники проехали по центральной улице города.

































Губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО поздравил собравшихся с Днем Победы. «Более 200 тысяч приморцев отправились на фронт. (…) Мы гордимся вашим трудовым и воинским подвигом. Преклоняемся перед вами за возможность жить в мирной стране. Обещаем делать все возможное, чтобы в Приморье комфортно жилось людям старшего поколения. Здоровья, счастья, благополучия, мира и спокойствия в каждом доме! С Днем Победы!»,- отметил в своей торжественной речи глава края. Около 40 тысяч приморцев приняли участие в шествии «Бессмертного полка» во Владивостоке.

В параде на центральной площади Уссурийска приняли участие почти 2 тысячи военнослужащих и 91 единица техники.

Праздничное шествие в Артеме открыли ветераны войны, которые проехали в машинах со знаменем Победы в руках. Почти 2 тысячи жителей города прошли по центральной улице с портретами своих родных и близких, погибших, защищая Родину.

Празднование Дня Победы в Находке ознаменовалось митингом памяти и возложением цветов к Вечному огню. Торжественный марш военнослужащих и кадетов никого не оставил равнодушным.

Минутой молчания в Арсеньеве почтили память всех, кто не вернулся домой с полей сражений 1941-1945 годов. Весь день на городских площадках выступали лучшие творческие коллективы.

Более тысячи человек прошли с портретами близких в «Бессмертном полку» в Дальнегорске.

«Бессмертный полк» в Большом Камне в этом году собрал в два раза больше участников, чем в прошлом, - почти 700 человек.

«Бессмертные полки» также были организованы и в населенных пунктах края, которые не являются городами или районными центрами. Например, такое мероприятие уже второй год проходит в поселке Посьет, что на юге Хасанского района.

Отметим, накануне 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне мероприятия с участием ветеранов провели в социально-реабилитационных центрах по всему краю: в «Парусе надежды» Владивостока, находкинском «Альбатросе», «Ласточке», расположенной в Арсеньевне, кавалеровском «Детстве», «Жемчужинке» (Лесозаводск), дальнереченской «Надежде», Спасском и Артемовском центрах СРЦН.

Анна МАЦОВСКАЯ, фото автора.