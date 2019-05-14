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Победное Приморье

14 Мая 2019, 08:40 | Приморье

Парад Победы во Владивостоке вошел в ТОП-10 лучших мероприятий России, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне

 

Торжественные мероприятия и патриотические акции, приуроченные к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошли в Приморском крае. Особое внимание было уделено организации комфортных условий для ветеранов, тружеников тыла и «детей войны», которые приняли участие в торжествах. Такую задачу ставил перед организаторами праздника глава края Олег КОЖЕМЯКО.

В департаменте внутренней политики Приморского края отметили, что Парад Победы во Владивостоке вошел в ТОП-10 лучших в России праздничных мероприятий, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне, наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Севастополем и другими городами.

«Главные герои праздника – наши ветераны, люди старшего поколения. Необходимо обеспечить их местами, закупить необходимый инвентарь и предусмотреть все то, что поможет создать для них комфортную обстановку», – накануне заявлял Олег Кожемяко. Поручение главы было выполнено на 100%. По словам заместителя директора департамента внутренней политики Приморья Ольги ИВЧЕНКО, усиленная подготовка к празднованию 74-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне велась во всех районах края.

Главный парад традиционно состоялся во Владивостоке, где военнослужащие различных родов войск и военная техника прошли от площади Борцов за власть Советов по улице Светланская. Празднование Дня Победы в Приморье стартовало в 10.00 с военного Парада в центре столицы ДФО.

Как сообщили в департаменте внутренней политики Приморского края, в праздничных мероприятиях ко Дню Победы в Приморье приняли участие около полумиллиона жителей и гостей края.

«Все прошло на высоком организационном уровне по запланированному сценарию. Традиционно, главные мероприятия состоялись во Владивостоке. Здесь в параде Победы приняли участие свыше 1,7 тысяч военнослужащих и более 50 единиц техники. В колонне «Бессмертного полка» прошло около 40 тысяч жителей и гостей города, а вечером всех собравшихся ждал особенный сюрприз – концерт творческих коллективов при участии знаменитого певца Алексея Воробьева. Программа завершилась грандиозным салютом из пяти точек», – рассказали в ведомстве.

Парады Победы в этот день также прошли в ЗАТО Фокино и Уссурийске. Концертами, акциями и митингами отметили памятную дату и в остальных городах и районах Приморского края.

В Артеме прошло торжественное шествие войсковых частей, в Чугуевской районе и Дальнереченском городском округе – парад военнослужащих. В 32 муниципалитетах прошло шествие «Бессмертного полка», – сообщили в администрации края.

Мероприятия, запланированные с 6 по 9 мая, успешно состоялись во всех муниципалитетах Приморья. К ним относятся торжественные митинги, возложения венков и цветов к памятникам и мемориалам. Праздничные программы на территории региона прошли 9 мая и, как и было запланировано организаторами, продолжались весь день: концерты, театрализованные представления, полевая кухня, народные гуляния, а также фейерверки и салюты радовали жителей и гостей Приморья.

Напомним, 8 мая Олег Кожемяко встретился с ветеранами ТОФ – адмиралами и вице-адмиралами, за плечами которых десятки лет службы и боевых походов. Губернатор обсудил с ними программу предстоящего празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и вопросы патриотического воспитания молодежи.

«Спасибо вам за работу, которую вы сегодня ведете с молодежью. Вы помогаете нам воспитывать патриотов», – добавил Олег Кожемяко.
В проведении региональных патриотических мероприятий немаловажен вклад приморских волонтеров, отмечают в администрации Приморского края. В этом году участниками «Бессмертного полка» в Приморье стали тысячи жителей и гостей Приморья, а сотни волонтеров помогли сделать это мероприятие безопасным и провести его на высоком уровне.

Отметим, накануне 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне мероприятия с участием ветеранов провели в социально-реабилитационных центрах по всему краю: в «Парусе надежды» Владивостока, находкинском «Альбатросе», «Ласточке», расположенной в Арсеньевне, кавалеровском «Детстве», «Жемчужинке» (Лесозаводск), дальнереченской «Надежде», Спасском и Артемовском центрах СРЦН.

На фото: День Победы в Приморье никого не оставляет равнодушным.

Фото автора

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: день победы 



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