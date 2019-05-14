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Дань памяти советским воинам отдали в КНДР
В День Победы 9 мая в Пхеньяне прошла акция «Бессмертный полк»
В самом центре столицы КНДР на холме Моранбон, где возвышается «Монумент освобождения» в честь воинов Советской Армии, освободивших в 1945 г. Корейский полуостров от японских оккупантов, был выстроен почётный караул. К монументу в честь Дня Победы возложили венки и цветы (на фото). В столице страны также прошел «Бессмертный полк».
В акции приняла участие делегация Приморского края: Валентин ПАК, председатель Ассоциации корейских организаций Приморского края (АКОРП), Александр ЗУБРИЦКИЙ, директор Дальневосточного филиала Фонда «Русский мир». Вместе с послом России в КНДР Александром МАЦЕГОРА, с российскими дипломатами, служащими, представителями иностранных миссий в Пхеньяне, группой российских туристов они почтили память наших соотечественников, погибших, выполняя свой воинский долг. Затем возложили цветы к гранитной плите над братской могилой на советском воинском кладбище в Пхеньяне. Россияне поблагодарили власти КНДР за то, что они содержат наши воинские захоронения и мемориалы в образцовом порядке.
Посол России в КНДР Александр Мацегора с речью на открытии памятника советским лётчикам.
Слева направо: Татьяна Мацегора, посол России в КНДР Александр Мацегора, председатель Ассоциации корейских организаций Приморского края (АКОРП) Валентин Пак, руководитель проекта электронной торговой площадки Koryo2b.ru Дмитрий Зайцев.
Дружеское рукопожатие.
Памятник советским лётчикам.
Минута молчания.
Военный оркестр
Вахта памяти.
Бессмертный полк в Пхеньяне.
Поминальное шествие к братской могиле советских воинов.
Акция «Бессмертный полк» прошла также в Расон (Раджин), Чхонджин и других городах КНДР. В Расоне среди упокоившихся здесь воинов Советской Армии - летчик Герой Советского Союза Михаил Егорович Янко. Он совершил последний в истории Второй мировой войны таран. В августе 1945 г. М.Е. Янко направил свой подбитый самолет на огневые укрепления японцев в корейском порту Унги.
Досье «Золотого Рога»: По данным посольства Российской Федерации в Пхеньяне, на территории КНДР находятся всего 11 братских и 345 отдельных могил захоронения советских военнослужащих и граждан СССР. Во многих городах КНДР установлены памятники советским воинам, погибшим в боях за освобождение Кореи.
На верхнем фото: Возложение цветов к памятнику советским лётчикам.
Лариса РЕКОВА, фото Александры КИМ.
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