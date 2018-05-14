Владивосток первым увидел экспериментальный тираж книги арт-сообщества "33+1"

Во Владивостоке 13 мая в молодёжной библиотеке «БУК» прошла презентация книги творческого коллектива художников "33+1" под редакцией Алексея Кротова, отпечатанная экспериментальным тиражом - 15 экземпляров - в типографии «ПОЛИГРАФ-СЕРВИС-ПЛЮС». 21 мая - книгу увидят в Тюмени, 3 июня - в Москве.

Кротов Алексей, искусствовед арт-сообщества "33+1" пригласил всех интересующихся современной культурой на презентацию-хэппининг. В рамках события состоялась презентация книги "33+1. I. 97-17", посвященной 20-летней деятельности арт-сообщества 33 художников из разных городов России.

Книга «33+1. I. 97–17» содержит больше трех сотен проиллюстрированных страниц. Издание, воплощенное на стыке жанров документалистики, искусства и литературы – архив событий, имевших место в реальном и виртуальных мирах в 1997-2017 гг., условный первый том истории арт-сообщества «33+1», предназначено для читателей, интересующихся современной культурой и готовых к её восприятию.

В начале презентации Алексей раздал бейджи всем пришедшим, на которых были написаны номера и фамилии художников, о чьих трудах шла речь в самой книге. У каждого из них есть своя история, своё видение искусства, свой творческий подход и своя, богатая, красочная биография. На страницах книги было показано, что, несмотря на то, что искусство меняется с каждым годом и появляются всё новые и новые технологии, художники идут в ногу со временем, открывая для себя и искусства всё новые грани.

































В книге также представлено много проектов-перфомансов. Для более яркого примера Алексеем было показано видео с нашумевшей выставки. «Люди привыкли приходить на открытие и видеть – фуршет. Он у нас получился особенно богатым… Напротив стола стоял проектор, чтобы тени от всего, что стояло на столе, попадали на стену, тем самым изображая – Санкт-Петербург…Поначалу люди боялись подходить и что-то двигать…Через полчаса там ели и пили все присутствующие… Они стали обращать внимание на тени, перестраивать «город», создавать что-то своё. Кто-то явно строил какие-то китайские мотивы, кто-то просто изображал «собачку»…В конце выставки, я показал людям заснятое в процессе видео…Смысл был в том, что невозможно что-то сохранить. Что-то строится, что-то создаётся, но сохранить – практически невозможно».

Многие проекты были посвящены Владивостоку. Так, ещё в 2010 году силами художественного сообщества «33+1» был реализован арт-проект «Обитатели Миллионки». Так же говорилось про адресные таблички – уличную навигацию - в центре Владивостока, дизайн которой также был сделан силами художественного сообщества «33+1». «Не обращали внимания? На них изображается солнце, восходящее над морем», - сказал Алексей. На остановке «Некрасовская» можно заметить интересную деталь. На значке остановки у автобуса – правый руль. «Дизайнер, который позже делал по нашему образцу знаки, исправил изображение, наверное, думая о том, что мы просто ошиблись».

В настоящий момент проект продолжает развиваться. Художники, объединенные в «33+1», нашли свой «рецепт» и советуют его испытать на себе и другим: «Искусство – способ жить абсолютно счастливым, воспринимая проблемы как инсталляции, а их решение как перфоманс».

Книга из «нулевого» тиража (один из 15 экземпляров) осталась в БУКе в свободном доступе для желающих посмотреть и почитать. Издание уникально и тем, что каждая обложка расписана вручную. И ни одна не повторяется!



17 мая группа художников «33+1» отправится на большие «гастроли» по стране. Презентации книги состоятся в родных городах художников арт-сообщества:

21 мая в 18.30 в Тюмени, в книжном магазине «Никто не спит» (ул. Республики, 22)



31 мая в 19.00 в Нижнем Новгороде, "Кинофактура" (ул. Варварская, 32)



3 июня в 17.00 в Москве, в баре "Untitled" (ул. Петровка, 15, стр. 1)



5 июня в 19:00 в Брянске, в бар "Чин-Чин" (ул. Красноармейская, 39)

Художники надеются найти как своего читателя, так и издателя для полноценного тиража первого тома «собрания сочинений» арт-сообщества.

Фото автора.

Надежда ДЯДЕНКО.