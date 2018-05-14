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Приморское образование будет курировать мать троих детей
Развитием образования и науки в крае займется новый вице-губернатор
В Администрации Приморского края назначен вице-губернатор по вопросам развития образования и науки. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Андрей Тарасенко, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Как сообщили в департаменте информационной политики Приморья, это направление будет курировать Ирина Мануйлова.
«Пост заместителя руководителя края Ирина Мануйлова будет совмещать с должностью директора краевого департамента образования и науки», – рассказали в ведомстве, уточнив, что Ирина Викторовна приступит к исполнению своих обязанностей с понедельника, 14 мая.
По словам врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко, усиление образовательного блока связано с большим количеством проектов и задач, которые намерены реализовать в крае, в том числе по поручению Президента РФ Владимира Путина.
«Одна из важных задач – обеспечение жильем детей-сирот. На работе по реализации масштабных проектов в области культуры сосредоточится Константин Межонов», – подчеркнул глава региона.
Усиление образовательного блока связано с большим количеством проектов и задач, которые намерены реализовать в крае, в том числе по поручению Президента РФ Владимира Путина
ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Ирина Викторовна Мануйлова родилась в 1965 году в городе Бердск Новосибирской области. В 1988 году окончила Новосибирский государственный педагогический университет по специальности «Биология – химия», в 2008 году – Санкт-Петербургскую академию постдипломного педагогического образования по специальности «Менеджер образования». С 1988 по 1994 годы работала учителем химии в Южно-Курильской средней школе №1, затем вернулась в Бердск, где продолжила педагогическую деятельность до 2011 года – сначала в должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе Лицея №6, а затем руководителя Лицея-интерната №7. В 2011 году избрана депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ VI созыва от Новосибирской области. Работала заместителем председателя Комитета ГосДумы по образованию. С декабря 2016 года – врио руководителя, а затем заместитель директора департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки России. Награждена Почетным знаком Государственной Думы Федерального Собрания РФ за существенный вклад в развитие законодательства и парламентаризма в России, нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации», а также Почетной грамотой Минобрнауки России. Замужем, трое детей.
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