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Приморье готовится встретить День кедра

14 Мая 2018, 14:40 | Приморье

15 мая в лесном питомнике Приморской государственной сельскохозяйственной академии пройдет ежегодный День кедра. Праздник традиционно поддержит Амурский филиал WWF России

Победители краевой «Лесной олимпиады» и ученики школ Уссурийского городского округа посеют семена кедра на специально подготовленных площадках питомника – а это первый шаг в создании будущего кедрового леса. После такого трудового десанта преподаватели и студенты ПГСХА, будущие специалисты лесного хозяйства, проведут для ребят экскурсии по питомнику, зададут вопросы экологической викторины, покажут прививочную лесосеменную плантацию, машины и механизмы для лесоразведения и продемонстрируют, как можно использовать квадрокоптеры для нужд лесного хозяйства.

«Когда дети укутывают беззащитное  кедровое зернышко землей, чтобы посадить лес, ты становишься свидетелем настоящего чуда. Хотя ребята еще маленькие, они понимают хрупкость жизни и передают свое внимание и заботу будущему зеленому кедренку. Надеемся, что повзрослев, они сохранят это понимание, а кто-то из сегодняшних школьников посвятит жизнь делу сохранения и грамотного использования лесов. Вместе  с ПГСХА мы работаем со школами,  создаем школьные лесничества, восстанавливаем студенческую дружину «ТИС», обучаем новым технологиям в Центре инноваций лесного хозяйства. Это звенья одной цепи, которые бьют в одну цель – помочь молодежи стать деятельным гражданином, хозяином своей земли, защитником природы», - отмечает Евгений Лепешкин, старший координатор лесных проектов Амурского филиала WWF России.

Амурский филиал Всемирного фонда дикой природы (WWF), Приморская государственная сельскохозяйственная академия проводят День кедра в середине мая с 2011 г., когда в 2010 г. кедр корейский был внесен в список пород, заготовка древесины которых запрещена. С 2014 г. к празднику подключился Детско-юношеский центр Приморского края. Этот праздник – награда для победителей краевого экологического конкурса исследовательских и практических работ школьников «Лесная олимпиада».

Автор фото - Святослав Булавко, WWF России.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: экология  день кедра 



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