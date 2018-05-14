На PITE Приморье развернет "Праздник вкуса" во Владивостоке

Посетить его могут все желающие жители и гости Приморского края

XXII Тихоокеанская туристская выставка (PITE) пройдет в Приморском крае в рамках четвертого Тихоокеанского туристского форума и объединит туристский потенциал регионов Дальнего Востока и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Приморье выступит на мероприятии единым стендом и презентует гостям экспозиции новый межрегиональный туристский маршрут – «Праздник вкуса». Об этом стало известно в ходе пресс-конференции, посвященной ТТФ-2018, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

Как рассказала директор Туристско-информационного центра края Дарья Гусева, в этом году на главном стенде Приморья будут представлены около 20 профильных организаций, в том числе победители регионального конкурса «Лидеры туриндустрии». Свое участие в работе экспозиции уже подтвердили Приморская картинная галерея, Приморская сцена Мариинского театра, Приморское отделение Российского Союза Туриндустрии, ТОМИ «Окно в Евразию», а также нацпарк «Земля леопарда», Сихотэ-Алинский заповедник, музей трепанга, туристские компании, рестораны и гостиницы края.

Гости мероприятия смогут получить всю интересующую их информацию как у представителей самих организаций, так и у сотрудников Туристско-информационного центра.

«В этом году у нас более открытый и мобильный формат, который делает посещение нашего стенда удобным и интересным. Мы представим гостям не только традиционные, но и новые интересные туры по краю, а также интерактивные программы, конкурсы и квесты. Кроме того, разработан и будет презентован новый, седьмой, межрегиональный туристский маршрут “Восточного кольца России”, посвященный дальневосточной кухне», – рассказала она, добавив, что подробности о новом туре с рабочим названием «Праздник вкуса» ТИЦ раскроет только на выставке.

Отметим, бренду «Восточное кольцо России» на PITE-2018 будет уделено особое внимание. Проект объединяет турпотенциал 12 дальневосточных регионов, 10 из них уже подтвердили свое участие в работе не только самой выставки, но и форума ТТФ в целом. На данный момент в рамках «Восточного кольца» разработано шесть маршрутов: «Восточное ожерелье», «Восточное кольцо», «Пять стихий», «Тигровый бриллиант», «Легенды Тихого океана» и «Огненный тигр».

Напомним, XXII профессиональная туристская выставка – одно из нескольких крупных мероприятий Тихоокеанского туристского форума. Экспозиция будет организована с 18 по 20 мая на пятом и шестом уровнях корпуса В кампуса ДВФУ. Посетить ее могут все желающие жители и гости края.

Также в рамках ТТФ-2018 на трех разных площадках города с 17 по 19 мая состоятся мероприятия деловой программы, объединенной с 11-м заседанием Расширенной Туманганской Инициативы. Кроме того, 18,19 и 20 мая на университетской Набережной пройдет фестиваль «День путешественника».

Еще одной площадкой форума станет десятая выставка яхтенного спорта и отдыха Vladivostok Boat Show.

Досье "Золотого Рога": Федеральный проект «Восточное кольцо России» впервые был презентован в рамках ТТФ-2016, а уже в сентябре этого же года на втором Восточном экономическом форуме главами 12 субъектов РФ и руководством Министерства культуры России и Ростуризма было подписано соглашение о его реализации. Планируется, что «Восточное кольцо» соединит лучшие места Дальнего Востока в единый маршрут и даст возможность туристам посетить сокровищницы каждого региона.

Приморье в проекте позиционируется как туристский хаб, аккумулирующий и перераспределяющий туристские потоки из стран АТР по регионам Дальнего Востока в рамках совместных турмаршрутов с учетом выгодного географического положения и упрощенного визового режима. Глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов уверен, что бренд «Восточное кольцо» призван стать значимым активом туристской сферы России.

Фото – Игорь Новиков (администрация Приморского края).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.