www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 61.74 р. 100 JPY: 56.45 р.
EUR: 73.51 р. 10 CNY: 97.46 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Туризм
Распечатать

На PITE Приморье развернет "Праздник вкуса" во Владивостоке

14 Мая 2018, 10:48 | Приморье
Посетить его могут все желающие жители и гости Приморского края

XXII Тихоокеанская туристская выставка (PITE) пройдет в Приморском крае в рамках четвертого Тихоокеанского туристского форума и объединит туристский потенциал регионов Дальнего Востока и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Приморье выступит на мероприятии единым стендом и презентует гостям экспозиции новый межрегиональный туристский маршрут – «Праздник вкуса». Об этом стало известно в ходе пресс-конференции, посвященной ТТФ-2018, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

Как рассказала директор Туристско-информационного центра края Дарья Гусева, в этом году на главном стенде Приморья будут представлены около 20 профильных организаций, в том числе победители регионального конкурса «Лидеры туриндустрии». Свое участие в работе экспозиции уже подтвердили Приморская картинная галерея, Приморская сцена Мариинского театра, Приморское отделение Российского Союза Туриндустрии, ТОМИ «Окно в Евразию», а также нацпарк «Земля леопарда», Сихотэ-Алинский заповедник, музей трепанга, туристские компании, рестораны и гостиницы края.

Гости мероприятия смогут получить всю интересующую их информацию как у представителей самих организаций, так и у сотрудников Туристско-информационного центра.

«В этом году у нас более открытый и мобильный формат, который делает посещение нашего стенда удобным и интересным. Мы представим гостям не только традиционные, но и новые интересные туры по краю, а также интерактивные программы, конкурсы и квесты. Кроме того, разработан и будет презентован новый, седьмой, межрегиональный туристский маршрут “Восточного кольца России”, посвященный дальневосточной кухне», – рассказала она, добавив, что подробности о новом туре с рабочим названием «Праздник вкуса» ТИЦ раскроет только на выставке.

Отметим, бренду «Восточное кольцо России» на PITE-2018 будет уделено особое внимание. Проект объединяет турпотенциал 12 дальневосточных регионов, 10 из них уже подтвердили свое участие в работе не только самой выставки, но и форума ТТФ в целом. На данный момент в рамках «Восточного кольца» разработано шесть маршрутов: «Восточное ожерелье», «Восточное кольцо», «Пять стихий», «Тигровый бриллиант», «Легенды Тихого океана» и «Огненный тигр».

Напомним, XXII профессиональная туристская выставка – одно из нескольких крупных мероприятий Тихоокеанского туристского форума. Экспозиция будет организована с 18 по 20 мая на пятом и шестом уровнях корпуса В кампуса ДВФУ. Посетить ее могут все желающие жители и гости края.

Также в рамках ТТФ-2018 на трех разных площадках города с 17 по 19 мая состоятся мероприятия деловой программы, объединенной с 11-м заседанием Расширенной Туманганской Инициативы. Кроме того, 18,19 и 20 мая на университетской Набережной пройдет фестиваль «День путешественника».

Еще одной площадкой форума станет десятая выставка яхтенного спорта и отдыха Vladivostok Boat Show.

Досье "Золотого Рога": Федеральный проект «Восточное кольцо России» впервые был презентован в рамках ТТФ-2016, а уже в сентябре этого же года на втором Восточном экономическом форуме главами 12 субъектов РФ и руководством Министерства культуры России и Ростуризма было подписано соглашение о его реализации. Планируется, что «Восточное кольцо» соединит лучшие места Дальнего Востока в единый маршрут и даст возможность туристам посетить сокровищницы каждого региона.

Приморье в проекте позиционируется как туристский хаб, аккумулирующий и перераспределяющий туристские потоки из стран АТР по регионам Дальнего Востока в рамках совместных турмаршрутов с учетом выгодного географического положения и упрощенного визового режима. Глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов уверен, что бренд «Восточное кольцо» призван стать значимым активом туристской сферы России.

Фото – Игорь Новиков (администрация Приморского края).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: Праздник вкуса  Восточное кольцо  pite 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru