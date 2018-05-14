Власти утверждают, что птичий вирус H9 не опасен для жителей Приморья

Совместно с полицией в Приморье крае пресекается придорожная торговля живой птицей, яйцом

Валентин Дубинин: "Ситуация с гриппом птиц в Приморья взята под контроль, для человека этот вирус не опасен"

Вице-губернатор Приморского края Валентин Дубинин в воскресенье, 13 мая, по поручению врио Губернатора Андрея Тарасенко, провел заседание оперативного штаба по обнаружению вируса птичьего гриппа на птицефабрике в Надеждинском районе. В заседании приняли участие также специалисты Роспотребнадзора и Россельхознадзора, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

Как доложил глава Надеждинского района Алексей Губарев, очаг вируса обнаружен на ООО «Надеждинская птица» вечером 8 мая. Оборот продукции птицефабрикой не ведется, вся птица подлежит уничтожению.

«В муниципалитете работает карантинный пост. Карантин будет снят через 21 день после уничтожения поголовья и проведения дезинфекции на территории предприятия», – сообщил Алексей Губарев.

Валентин Дубинин подчеркнул, что метод сжигания птицы в данном случае – единственный эффективный. Это предполагают правила по борьбе с гриппом птиц.

«Не должно ничего вывозиться с территории, ни кусочка комбикорма. Ветеринарные мероприятия уже идут», – акцентировал внимание Валентин Дубинин.

По сообщению главы Надеждинского района, с 12 мая в муниципалитете проводятся подворовые обходы по селу Прохладное и поселку Новый. Выявляются подворья, где есть птица. Хозяевам выдаются памятки о действиях в случае обнаружения недомогания птицы. Ни одного факта заболевания домашней птицы на сегодняшний день не выявлено.

«Совместно с полицией мы пресекаем придорожную торговлю живой птицей, яйцом. Все действия согласованы с комиссией по чрезвычайным ситуациям Приморского края, региональным управлением МЧС и краевым департаментом гражданской защиты», – сообщил Алексей Губарев.

Исполнительный директор ООО «Надеждинская птица» Геннадий Замуруев сообщил, что материал для исследований на вирус гриппа был направлен в лабораторию Уссурийска 8 мая. Сразу был опечатан магазин при фабрике и склад с готовой продукцией, чтобы не допустить вывоза.

«На птичник допущен необходимый минимум сотрудников. Все, кто имел контакт с птицей, сдали анализы. С 9 мая на территорию фабрики не въезжала ни одна машина. Дорога перегорожена, выставлены предупреждающие знаки о карантине. Идет подготовка к уничтожению поголовья, на территории фабрики спиливаются деревья, где обнаружены гнездовья птиц, готовится территория для сжигания и захоронения птицы», – сообщил Геннадий Замуруев.

Генеральный директор ООО «Торговый дом Дальневосточная птица» Алексей Сенников отметил, что есть подозрение на то, что вирус попал с синотропной птицей. Отгрузки на предприятии были прекращены сразу при первых подозрениях на заболевания. Утилизацию поголовья планируется начать со среды, 16 мая.

Валентин Дубинин поручил приступить к утилизации в кратчайшие сроки, завершить все подготовительные работы максимально оперативно, и сжигание начать со вторника, 15 мая.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Марина Полякова отметила, что пробы с птицефабрики и анализы сотрудников направлены в лабораторию Новосибирска. Результаты уже получены. Вирус H9, для человека он не опасен. Первоначальные предположения о вирусе H7 не подтвердились.

Обследованы 107 сотрудников птицефабрики из Надеждинского района, грипп у людей не выявлен. Через три недели у людей возьмут анализы повторно, чтобы отследить динамику роста антител к заболеванию.

«Ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Надеждинском районе ординарная и не превышает средних многолетних значений. Организован ежедневный мониторинг состояния здоровья населения. Картина стабильная, люди не болеют», – добавила Марина Полякова.

Специалист подчеркнула: вирус H9 не опасен для людей, им болеют только птицы.

Представитель Управления Россельхознадзора по Приморскому краю Игорь Ким добавил, что продукция птицефабрики, приобретенная ранее, для людей не опасна. Оснований для волнения населения нет.

Валентин Дубинин подчеркнул, что ситуация на предприятии взята под контроль с 9 мая. Вице-губернатор поставил задачу руководству птицефабрики максимально оперативно провести мероприятия по дезинфекции территории и уничтожению поголовья. Контролирующим органам заместитель главы региона поставил задачу: как можно быстрее стабилизировать ситуацию на предприятии, вести мониторинговые исследованиям по другим птицеводческим предприятиям края.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.