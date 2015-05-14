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60 тысяч трехлетних сеянцев кедра корейского выращено в Приморье

14 Мая 2015, 19:37 | Приморье

Сотрудничество WWF России и Приморской государственной сельскохозяйственной академии (ПГСХА) приносит плоды: 60 тысяч 3-летних стандартных сеянцев кедра корейского выращены по заказу WWF России в лесном питомнике ПГСХА, сообщили газете "Золотой Рог" в пресс-службе Амурского филиала WWF России.

Сохранения мест обитаний редких кошек – амурского тигра и дальневосточного леопарда -  является приоритетом WWF России. В 2011 году WWF России и компания МЕТРО начинали совместный проект по созданию питомника для лесовосстановления в местах обитания дальневосточного леопарда. В этом же году в рамках российско-немецкой климатической инициативы, финансируемой Министерством окружающей среды Германии (BMUB) через Германский банк  развития (KfW), на юге Дальнего Востока стартовал проект Всемирного фонда дикой природы - WWF Германии и WWF России - по сохранению кедровых лесов в ареале амурского тигра.

Для осуществления поставленных задач было налажено сотрудничество с Приморской государственной сельскохозяйственной академией (ПГСХА) - главной кузницей кадров для лесного хозяйства Дальнего Востока.  Благодаря участию WWF академия получила право на бессрочное пользование лесным участком площадью 29 000 га и приступила к восстановлению лесного питомника ПГСХА. Студенты Института лесного и лесопаркового хозяйства ПГСХА во время учебных практик постигают здесь все этапы лесного дела, проводят научные исследования, работают со школьниками на территории участка. А в этом году взаимодействие с ПГСХА принесло ожидаемые материальные плоды –  выращена первая партия 3-летних сеянцев кедра!

«Между ПГСХА и Амурским филиалом WWF России подписано соглашение, согласно которому Фонд поддерживает направления по устойчивому лесопользованию с активным вовлечением будущих специалистов в хозяйственный процесс, научные изыскания. Задача ВУЗа – научить студентов грамотно использовать все ресурсы богатой уссурийской тайги,  в том числе на ее деградированных участках. Отдельный пункт соглашения – выращивание посадочного материала для лесовосстановления в проектах WWF. В 2012 году была посеяна первая партия семян сосны кедровой корейской в питомнике академии. Оптимальный срок выращивания составляет 3 года, и этой весной наши трехлетние ожидания увенчались успехом: питомник готов предоставить для нужд лесовосстановления первую партию 3-летних сеянцев кедра», - комментирует Евгений Лепешкин, координатор кедрового проекта Амурского филиала WWF России.

«В этом году в нашем питомнике впервые за последние 10 лет осуществляется массовая выкопка посадочного материала. Согласно обязательствам перед Фондом мы готовы предоставить около 60 тыс. сеянцев. По показателям роста – среднему диаметру стволика у шейки корня и средней высоте – все сеянцы достигли стандартных размеров» - говорит к.с-х.н. Александр Иванов, заведующий лабораторией практического обучения Института лесного и лесопаркового хозяйства ПГСХА.

В начале мая часть сеянцев была передана в национальный парк «Земля леопарда» для реконструкции вторичных лесов лесокультурными методами в кедрово-широколиственные леса. 20 000 кедрушек, как писал "Золтой Рог", было высажено 11 мая в День кедра, который провели WWF России и нацпарк «Земля леопарда».

Другая часть сеянцев была использована для посадки лесных культур на лесном участке ПГСХА. Согласно проекту освоения лесов, академия должна ежегодно создавать искусственные кедровые леса на площади 5 га. 6-8 мая студенты 1, 2 и 3 курсов ИЛХ принимали активное участие в посадке лесных культур. В предварительно подготовленные коридоры осуществлялась посадка сеянцев под сажальный меч-лопату. Таким образом, одновременно решаются две стратегические задачи лесного хозяйства региона – восстановление деградированных лесов и подготовка специалистов путём практического обучения.

Автор фото - Марина Божко. Газета «Золотой Рог», Владивосток.    

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Теги: wwf  кедр  экология  леопард 



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