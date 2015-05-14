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В Приморье "Ростелеком" и "Маршал Шапошников" заключили договор о шефских связях
Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» и командование большого противолодочного корабля «Маршал Шапошников» заключили договор о шефских связях. Торжественная церемония подписания состоялась в кают-компании корабля 13 мая 2015 года, сообщилил деловой газете "Золотой Рог" в пресс-службе "Ростелекома".
Соглашение подписали директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» Алексей Сапунов и командир корабля капитан 1 ранга Дмитрий Пашинюк. Стороны в дальнейшем намерены развивать долговременные и всесторонние отношения, организовать обмен делегациями в дни профессиональных праздников и знаменательных дат, а также проводить совместные культурные и военно-патриотические мероприятия.
«Ростелеком» - компания с высоким уровнем социальной ответственности и мы традиционно поддерживаем образовательные, культурные и патриотические проекты, расширяем социальное партнерство» - отметил после подписания Соглашения директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» Алексей Сапунов.
После подписания документов делегация сотрудников ОАО «Ростелеком» ознакомилась с вооружением корабля, а также с бытом и жизнью экипажа.
Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».
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