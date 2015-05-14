Приморцев приглашают на "Российскую студенческую весну" (Программа)

Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» пройдет во Владивостоке с 15 по 19 мая. Как сообщили газете «Золотой Рог» организаторы, это будет самый масштабный молодежный фестиваль, который когда-либо принимал Дальний Восток.

В Приморье приедут более 2 тысяч студентов со всей страны, которые будут соревноваться в шести направлениях — музыкальном, театральном, танцевальном, оригинальном жанре, региональных программах и в направлении «Журналистика».

Оценивать участников будут 36 приглашенных экспертов из разных сфер, среди них: рок-музыкант Илья Лагутенко, глава телеканала «MTV Россия» Яна Чурикова, актер Никита Высоцкий, хореограф Егор Дружинин, режиссер Борис Грачевский и другие.

Площадками фестиваля во Владивостоке стали: кампус Дальневосточного федерального университета, концертно-спортивный комплекс «Фетисов Арена», Приморский театр оперы и балета, Пушкинский театр, культурно-развлекательный центр профсоюзов. Для участников конкурсных направлений будет работать специальный фестивальный автобусный маршрут «Кампус ДВФУ - Театр оперы и балета - Пушкинский театр - КРЦ профсоюзов».

Жителей и гостей края приглашают поддержать приморскую делегацию на всероссийском фестивале и своими глазами увидеть выступления талантливой молодежи со всей страны.

Конкурсные просмотры пройдут с 16 по 18 мая, вход для зрителей — свободный. В случае с площадками кампуса ДВФУ, необходимо взять с собой паспорт или водительские права и записаться на КПП главного входа.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.