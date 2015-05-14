В Приморье поиграли в стрельбу из минометов

В Восточном военном округе завершился окружной этап международной армейской игры «Мастер артиллерийского огня - 2015» среди расчетов минометных батарей.

На базе учебно-тренировочного комплекса «Сергеевский» (Приморский край) артиллеристы соревновались в стрельбе из минометов и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, выполнении нормативов по тактической, технической, специальной, разведывательной и физической подготовке, преодолении полосы препятствий.

В соревнованиях приняли участие минометные расчеты, занявшие призовые места в общевойсковых объединениях округа, в частности три расчета от мотострелковой бригады из Екатеринославки (Амурская область), по два - от соединений, дислоцированных на о. Сахалин и во Владивостоке, один расчет представило мотострелковое соединение округа из Уссурийска.

По итогам состязания лучшими стали минометчики отдельной бригады морской пехоты из Владивостока, они набрали наибольшее количество баллов при выполнении огневой задачи и специальных нормативов. Морпехи отстрелялись на «отлично», поразив цель тремя минометными минами. Второе и третье места завоевали артиллеристы мотострелковой бригады ВВО из Екатеринославки.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.