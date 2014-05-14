Жителям Приморья указали на свободные земли

Надеждинский район Приморского края рассчитывает вовлечь в оборот порядка 350 га, находящихся в судебных спорах

Если в целом по Приморью предоставление земли для многодетных семей идет успешно, то Владивосток сталкивается в этом с серьезными трудностями. Поэтому особые надежды сейчас - на территории, которые рассматриваются как развивающиеся в пределах его агломерации. Прежде всего, это Надеждинский и Шкотовский районы, а также

г. Артем.

Как дается земля Надежды

В Надеждинском районе есть определенные проблемы с выполнением земельных законов, отметил его глава Алексей ГУБАРЕВ в ходе 3-й Дальневосточной конференции «Малоэтажное строительство», но в целом перспективы неплохие. По Федеральному закону 837 для многодетных семей к настоящему времени под ИЖС на свободных землях (не населенных пунктов) уже сформировано 183 участка - это в районе с. Нежино, входящего в Раздольненское поселение, и с. Кипарисово. Каждой такой семье выделяется по 15 соток.

Серьезным вопросом, по его мнению, является то, что большинство людей, получивших землю, не собирается строиться на этих участках. Получают их в собственность в основном с намерениями продавать. Причем невозможно как-то разделить многодетные семьи, которые будут заниматься ИЖС и которые не собираются, притом что последние могут составить до 90%.

Многим таким семьям не нравятся новые территории, которые им предлагают. Особенно в районе с. Нежино, где в жеребьевке на 75 участков приняли участие всего 13 семей. Тем не менее уже в сентябре район наметил завершить работу с этой категорией граждан, полностью удовлетворив потребности очереди.

В районе принимаются заявления от желающих и по 250 краевому закону о земле о предоставлении участков под ИЖС для двухдетных и молодых семей. Уже есть около 80 таких очередников. Но выделение участков для них пока задерживается, поскольку сейчас решается вопрос о передаче земель Минобороны в привлекательном для застройки районе около с. Давыдовка - в пяти-десяти минутах езды от центра Вольно-Надеждинского. Решение Москвы должно появиться с минуты на минуту. Само это место - очень интересное: хороший вид, рядом имеются коммуникации. И очень многие желают получить участки именно в этом месте.

Имеется соглашение, что если у Владивостока не будет участков для этих категорий людей, то они смогут получить их в Надеждинском районе. Для этого, в частности, в оборот должны быть вовлечены порядка 350 га, по которым ожидается судебное решение. В районе имеется достаточно много земель сельхозназначения, которые были переданы в аренду, но на сегодня они не используются и никакой реальной пользы не приносят. Логично переводить их в другие категории - под строительство.

Глава района считает, что перспективы реализации 250-го закона здесь значительно лучше, потому что эти категории семей более настроены строиться, интересуются проектами, и, хотя их финансовые возможности очень разные, они могут выбирать, что им строить, по своим возможностям. А строить их будет подгонять уже тот факт, что в отличие от многодетных семей этим категориям земля предоставляется не в собственность, а в аренду, чтобы через пять лет дом стоял как новенький, или придется возвращать. А передача такого участка в собственность будет производиться лишь по госрегистрации построенного дома.

Для будущих новых поселков в районе предусматривается строительство детских садов. А школьных мест пока, считается, для них будет достаточно в ближайших поселениях. Дороги и инженерные системы должны строиться за счет муниципального и краевого бюджета, исходя из 50х50%. Подрядчиков на эти работу можно привлекать только на конкурсной основе.

Алексей Николаевич отметил, что в Надеждинском районе приветствуются любые предложения инвесторов и строительного бизнеса, которые пойдут ему на пользу. В том числе и по строительству инвесторами на своих участках малоэтажных поселков с жильем на продажу, и их участие в строительстве таунхаусов. В подготовке этих площадок под строительство с подведением дорог и инженерной инфраструктуры они могут рассчитывать на помощь и района, и края.

Основной своей задачей администрация района в этой связи считает - чтобы люди здесь обосновывались, жили, строились и развивались. Район очень привлекателен близостью к Владивостоку, и на его территории сегодня начинают осуществляться интересные большие проекты, которые обеспечат новоселам занятость. В частности, вблизи будущей малоэтажной застройки с двумя детскими садиками и базовой школой начинается строительство т.н. «сухого порта». Предполагается развитие и других промплощадок на землях, передаваемых военными. Сейчас район прорабатывает с бизнес-сообществом края возможности размещения самых различных производств, проводится определенный отбор проектов.

Сотни участков нашлись в Находке

Заместитель главы администрации Находкинского городского округа Сергей СТРОЕВ сказал, что в этом городе от многодетных семей на предоставление участков под ИЖС к настоящему времени поступило 735 заявлений. По ним 462 участка уже предоставлены - 20 соток на семью. Однако и здесь, к сожалению, тоже есть такие многодетные семьи, которые предпочитают не строить свой дом, а выставить землю на продажу.

Довольно много времени ушло на формирование этих участков. На эти цели только в прошлом году из бюджета города был выделен 21 млн рублей. На второе полугодие этого года в округе запланировано сформировать еще 480 участков под ИЖС. При этом подыскиваются места в черте города, чтобы легче решалась проблема обеспечения инфраструктурой.

Главная для Находки трудность в исполнении законов о предоставлении земли проявляются в невозможности только своими силами обеспечить новую малоэтажную застройку системой канализации, но есть надежда войти в краевую программу и получить софинансирование. Возможно, придется строить какие-то локальные очистные сооружения.

На территории города будет строиться НПЗ компании «Роснефть». Предполагается, что решения по сетям для «многодетной» застройки будут приниматься в привязке к строительству завода и его микрорайона. В этом «коридоре» возможно обеспечение участков под ИЖС водой, электроэнергией и теплом.

Для двухдетных и молодых семей Находка планирует предоставлять участки в районе курортного села Ливадия. В первую очередь вошла территория 400 га. По ней сделана топосъемка, готовится проект планировки. Затем будет готовиться следующая очередь на 400 га. Каждая очередь - это порядка 1500 участков. А в очередь на предоставление участков под ИЖС для таких семей встало пока 229 человек.

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.