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В Приморье идет подписка на газету "Золотой Рог" и журнал "Дальневосточный капитал"
Жители Владивостока и Приморского края могут оформить подписку на любимые газеты и журналы в любом почтовом отделении.
Для удобства подписчиков напоминаем подписные индексы на газеты и журналы Издательской компании "Золотой Рог":
Дальневосточная деловая газета "Золотой Рог" (выходит во вторник, еженедельно):
индекс 53454 (каталог "Почта России")
индекс 35548 (каталог "Почта России")
Дальневосточная газета "Золотой Рог" - лидер деловой прессы Дальнего Востока. Основные принципы: объективность и достоверность информации, компетентность мнений и беспристрастность оценки. «Золотой Рог» является информационным партнером бизнес-сообщества региона. Обнажая проблемы взаимодействия власти и бизнеса, газета выступает публичной площадкой для деловых людей. В каждом номере газеты - информация о компаниях региона, о взаимодействии бизнеса и политики, власти и финансов, о тенденциях и конъюнктуре на рынках товаров и услуг и практике ведения бизнеса, о менеджменте и маркетинге, рынке труда и образования. Газета структурируется по тематическим разделам для удобства читателя.
Региональный журнал деловых кругов "Дальневосточный капитал"(выходит ежемесячно):
индекс 10938 (каталог "Почта России")
индекс 79639 (каталог "Роспечать Москва")
Журнал "Дальневосточный капитал" признан лучшим в Дальневосточном федеральном округе специализированным экономическим региональным изданием по рейтингам Ассоциации менеджеров России. Является победителем всероссийского конкурса "Золотой Гонг".
Газета "За рулем - Дальний Восток" (два/три раза в месяц):
индекс 25545 (каталог "Почта России")
"Журнал здоровья" (один раз в два месяца):
индекс 16412 (каталог "Почта России")
Оформить подписку на издания "ИК "Золотой Рог" можно:
- в любом почтовом отделении;
- на сайте vipishi.ru (для того, чтобы оформить подписку, необходимозарегистрироваться );
- в редакции "Издательской компании "Золотой Рог" (Владивосток, пр-т "Красного знамени", 10, 5 этаж).По всем вопросам распространения и подписки обращайтесь по телефонам:
Тел. 8 (423) 245-87-22, 245-92-22
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