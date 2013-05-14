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В Приморье идет подписка на газету "Золотой Рог" и журнал "Дальневосточный капитал"

14 Мая 2013, 15:30 | Приморье

Жители Владивостока и Приморского края могут оформить подписку на любимые газеты и журналы в любом почтовом отделении. 

Для удобства подписчиков напоминаем подписные индексы на газеты и журналы Издательской компании "Золотой Рог":

Дальневосточная деловая газета "Золотой Рог" (выходит во вторник, еженедельно):

индекс 53454 (каталог "Почта России")

индекс 35548  (каталог "Почта России")

Дальневосточная газета "Золотой Рог" - лидер деловой прессы Дальнего Востока. Основные принципы: объективность и достоверность информации, компетентность мнений и беспристрастность оценки. «Золотой Рог» является информационным партнером бизнес-сообщества региона. Обнажая проблемы взаимодействия власти и бизнеса, газета выступает публичной площадкой для деловых людей. В каждом номере газеты - информация о компаниях региона, о взаимодействии бизнеса и политики, власти и финансов, о тенденциях и конъюнктуре на рынках товаров и услуг и практике ведения бизнеса, о менеджменте и маркетинге, рынке труда и образования. Газета структурируется по тематическим разделам для удобства читателя. 

Региональный журнал деловых кругов "Дальневосточный капитал"(выходит ежемесячно):

индекс 10938 (каталог "Почта России")

индекс 79639 (каталог "Роспечать Москва")

Журнал "Дальневосточный капитал" признан лучшим в Дальневосточном федеральном округе специализированным экономическим региональным изданием по рейтингам Ассоциации менеджеров России. Является победителем всероссийского конкурса "Золотой Гонг".

Газета "За рулем - Дальний Восток" (два/три раза в месяц):

индекс 25545 (каталог "Почта России")

"Журнал здоровья" (один раз в два месяца):
индекс 16412 (каталог "Почта России")

Оформить подписку на издания "ИК "Золотой Рог" можно:

- в любом почтовом отделении;

- на сайте vipishi.ru  (для того, чтобы оформить подписку, необходимозарегистрироваться );

- в редакции "Издательской компании "Золотой Рог" (Владивосток, пр-т "Красного знамени", 10, 5 этаж).

По всем вопросам распространения и подписки обращайтесь по телефонам:

Тел. 8 (423) 245-87-22, 245-92-22

 

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Теги: подписка  Почта России 



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