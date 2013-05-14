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В Приморском крае жилищными субсидиями воспользовались 66 тыс. семей
За январь-март 2013 года 66 тыс. приморских семей реализовали свое право на получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (8,5% семей, проживающих в Приморском крае) из них более 10 тыс. семей – во Владивостоке (4%).
По состоянию на конец отчетного периода субсидии получали 63 тыс. семей или около 107 тыс. человек, из которых 41,4% в семьях со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума. Общая сумма начисленных субсидий по Приморью составила 338,6 млн рублей, из них 11,3% приходится на Владивосток. Среднемесячный размер субсидий на одну семью составил – 1705,1 рубля (за 1 квартал 2012 - 1548.9). Во Владивостоке соответственно – 1272,5 рубля (1358).
Общая численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, по краю составила 346.6 тыс. человек (17,8% населения края), во Владивостоке – 102,3 тыс. человек.
Объем средств, предусмотренных на предоставление социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, составил 1280 млн рублей, из них 503,5 млн рублей за счет средств федерального бюджета и 776,3 млн рублей - бюджета Приморского края. В краевом центре соответственно 330 млн рублей, из них 206,9 - за счет средств краевого бюджета.
Среднемесячный размер социальной поддержки на одного пользователя по Приморскому краю составил 1231 рубль (за 1 квартал 2012 – 1018,1 рубля), во Владивостоке – 1075,6 рубля (981.6 рубля), сообщил ZRPRESS.Ru Приморскстат.
ZRPRESS.Ru, Владивосток.
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