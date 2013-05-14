Новая программа капитальных ремонтов домов заработала в Приморье

У жителей Приморского края остается возможность получить государственные средства на проведение капитального ремонта своих домов по новой краевой программе «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013 - 2017 годы» (утверждена постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 398-па).



Фонд ЖКХ не предоставит финансовую поддержку Приморью в 2013 году, сообщал ранее п ортал ЖКХприм. Так же прекратила свою работу краевая программа «Дом, в котором мы живем».

И все же приморцы могут получить государственные средства на проведение капитального ремонта своих домов по новой краевой программе «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013 - 2017 годы» (утверждена постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 398-па).



Суть программы практически ничем не отличается от двух предыдущих. Деньги будут выделяться при условии, что собственники сами оплатят 20% от стоимости капитального ремонта.



Неизменными остались и виды капитальных работ, которые можно выполнить с использованием дотаций:



1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;



2. Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;



3. Ремонт крыш;



4. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;



5. Утепление и ремонт фасадов;

