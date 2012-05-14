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Впервые 10 спортсменов–инвалидов из Приморья за 30 дней преодолеют расстояние 9035 км из Азии в Европу

14 Мая 2012, 20:15 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 14 мая, ZRPRESS. 12 мая на видовой площадке кампуса ДВФУ прошла презентация автопробега Владивосток-Москва, которая была организована дальневосточной межрегиональной организацией инвалидов «Ковчег».

Главной целью масштабного автопробега является вовлечение людей, прикованных к постели, в активную жизнь, популяризация паралимпийских видов спорта. Старт автопробега планируется в середине июня. В 15 городах по ходу маршрута планируется провести презентации паралимпийских видов спорта: баскетбола, слэдж-хоккея, бочче, а также реабилитационного оборудования.

Артём Моисеенко - член Паралимпийского комитета России в Приморском крае, Президент Приморской краевой Федерации физической культуры и спорта инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата:

- В нашей стране проживает около 14 миллионов людей с различными формами инвалидности. Зачастую общество относится к таким людям, как к затворникам, которым уготовано провести жизнь в четырех стенах квартиры. Да и сами инвалиды замыкаются и доживают свою жизнь именно так. Реальные примеры адаптации, социализации людей с ограниченными возможностями помогли бы многим инвалидам.

Ольга Балацеко руководитель приморского отделения компании мобильной связи «Мегафон»:

- Ценность общения трудно переоценить. Для людей, прикованных к постели Интернет иногда единственная ниточка с внешним миром. Мы рады предоставить услуги связи участникам этого уникального пробега.

В ходе пробега планируются постоянные on-line трансляции в Интернете; размещение репортажей и фотографий на сайте и жж общественной организации «Ковчег», Параолимпийского Комитета; организация пресс-конференции в каждом городе маршрута.

Контакты ДМОИ «Ковчег»:

Тел. (423) 231-73-24, (423) 231-80-01

Email: kovchegv@mail.ru

Сайт: kovcheg-vl.ru

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