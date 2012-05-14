В Приморье на защиту сел от огня встанут добровольные пожарные дружины

ВЛАДИВОСТОК, 14 мая, ZRPRESS. Депутаты Законодательного Собрания ПК вместе с руководством Управления МЧС России по Приморскому краю и первым вице-губернатором Александром Костенко обсудили меры по повышению пожарной безопасности в населенных пунктах Приморья.

Депутаты пригласили на совещание первого заместителя начальника ГУ МЧС России по Приморскому краю Олега Шеховцева, директора Государственного казенного учреждения Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Валентина Александрова и начальника отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Приморского края Алексея Губарева. Председатель комитета по экономической политике и собственности Виктор Горчаков поднял вопрос о тушении лесных пожаров в Приморском крае. Как рассказал Олег Шеховцев, весна 2012 года считается опасной в плане возникновения лесных пожаров.

"В Приморском крае есть 236 населенных пунктов, которые расположены вблизи лесов. При этом добраться пожарным до этих населенных пунктов за 10-20 минут не всегда возможно. Существуют также проблемы с доступом к водоемам для организации тушения. Муниципальные власти обязаны заниматься профилактикой возгораний, а они зачастую этого не делают", - рассказал Олег Шеховцев.

Первый вице-губернатор Приморья Александр Костенко сообщил депутатам, что в этом году заступят на дежурство добровольные пожарные дружины. Соответствующий краевой закон был принят депутатами в прошлом году. Граждане, пожелавшие стать огнеборцами, будут заниматься тушением пожаров в небольших населенных пунктах, где проживают меньше 100 человек и нет возможности создать полноценную пожарную часть. В настоящий момент идет экипировка и страхование членов добровольных дружин за счет краевого бюджета, сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ Законодательного Собрания Приморского края.

"Члены добровольных пожарных дружин будут экипированы не хуже, чем сотрудники МЧС. И, самое главное, над чем мы сейчас работаем, – страховка их жизни. Сумма страховки должна быть не меньше, чем у профессиональных пожарных", - отметил Александр Костенко.

Также Олег Шеховцев рассказал, что благодаря установке за счет краевого бюджета систем автоматического оповещения о возгорании, за последние 2 года ни на одном социальном объекте Приморья не было серьезных пожаров.

Председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания Константин Межонов призвал контролирующие органы уделить особое внимание противопожарной безопасности детских оздоровительных лагерей. Как заверил депутатов Олег Шеховцев, к приему детей будут допущены только летние лагеря, соответствующие всем требования пожарной безопасности.