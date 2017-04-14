Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Стало известно, как часто приморцы опаздывают на работу
Служба исследований HeadHunter опросила жителей Приморья, чтобы выяснить, как часто они опаздывают на работу, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Выяснилось, что треть респондентов (31%) опаздывают на работу по крайней мере раз в неделю. Среди опаздывающих, 7% делают это ежедневно, а еще 12% несколько раз в неделю. В то же время, большинство респондентов (39%) указали, что никогда не опаздывают на работу. 19% опрошенных указали, что опаздывают на работу реже одного раза в месяц.
Топ-менеджеры склонны реже опаздывать на работу — среди них почти половина (49%) указали, что не делают этого никогда, в отличие, например, от специалистов/ведущих специалистов, лишь 37% которых выбрали этот вариант ответа.
Никогда не опаздывают на работу 67% представителей добывающей сферы, а также 63% рабочего персонала. При этом 16% работников госсектора и 14% представителей сферы маркетинга, рекламы и PR опаздывают на работу каждый день. Также самыми часто опаздывающими оказались работники сфер IT и искусства (по 19% указали, что опаздывают несколько раз в неделю).
В большинстве случаев, когда сотрудники опаздывают на работу, начальство ограничивается устными замечаниями (36%). 29% респондентов утверждают, что их начальство не обращает внимания на опоздания сотрудников. Лишь 10% указали, что за опоздания начальство наказывает их штрафами.
Самыми терпимыми к опозданиям сотрудников являются представители IT-отрасли (48%), а также СМИ, маркетинга и рекламы (40%). Ограничиваются устными замечаниями обычно в госструктурах и образовательных учреждениях (по 45%). По словам 19% работников металлургии, за опоздания начальство накладывает на сотрудников финансовые штрафы. Требуют объяснительную у 23% работников нефтегазовой отрасли.
Среди причин опозданий лидируют проблемы с транспортом (пробки, час-пик) — благодаря им опаздывают на работу 60% респондентов. 22% указали, что опаздывают, как правило, потому, что долго не могут проснуться, ещё 15% — потому что не могут быстро собраться. Каждый пятый опаздывает, потому что в его компании нет чёткого времени прихода на работу. Ещё 13% указали, что основной причиной опоздания являются различные домашние заботы.
Опрос проводился Службой исследований HeadHunter 12–23 января 2017 года.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Стало известно, как часто приморцы опаздывают на работу
- Портал Госуслуг поможет приморцам в 9 жизненных ситуациях
- В пятницу в Приморье будет тепло и дождливо
- Навигация маломерных судов в Приморье открывается 15 апреля
- В Приморье зарождается "усатый бизнес"
- "Таких чиновников бог накажет!"
- В Приморье оформить паспорт можно за 15 минут
- В ближайшие выходные в Приморьем возможно пройдут грозы
- Юные футболисты из Хабаровского края и Магаданской области поборются за главный приз – поездку в Лондон
- Лучших школьников Владивостока выбрали в "Режиме ЧС"
Новости раздела
- Стало известно, как часто приморцы опаздывают на работу
- Портал Госуслуг поможет приморцам в 9 жизненных ситуациях
- В пятницу в Приморье будет тепло и дождливо
- Навигация маломерных судов в Приморье открывается 15 апреля
- В Приморье зарождается "усатый бизнес"
- Подоходный налог ждет корректировка
- Во Владивостоке будут два месяца наводить чистоту
- "Таких чиновников бог накажет!"
- Ремонту не подлежит
- Воздушные путешествия – отличные впечатления
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Из Пхеньяна приказано эвакуировать 600 000 человек
- Банк "Приморье" меняет руководство
- США, Китай и Россия начали стягивать войска к Корейскому полуострову
- Сергей Дарькин хорошо порыбачил
- Названы имена победителей XIII Бизнес-Премии Приморского края "Компания года и Менеджер года"
- Стало известно, пострадает ли Владивосток в случае ядерного конфликта в Корее
- Бизнес-империя Пушкарёвых держит удар
- Во Владивостоке откроется гипермаркет крупной международной сети
- Всеволод Ию: "Местное самоуправление просто добивают"
- Российские власти призывают скупать доллары