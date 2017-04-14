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Стало известно, как часто приморцы опаздывают на работу

14 Апреля 2017, 09:11 | Приморье

Служба исследований HeadHunter опросила жителей Приморья, чтобы выяснить, как часто они опаздывают на работу, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Выяснилось, что треть респондентов (31%) опаздывают на работу по крайней мере раз в неделю. Среди опаздывающих, 7% делают это ежедневно, а еще 12% несколько раз в неделю. В то же время, большинство респондентов (39%) указали, что никогда не опаздывают на работу. 19% опрошенных указали, что опаздывают на работу реже одного раза в месяц.

Топ-менеджеры склонны реже опаздывать на работу — среди них почти половина (49%) указали, что не делают этого никогда, в отличие, например, от специалистов/ведущих специалистов, лишь 37% которых выбрали этот вариант ответа.

Никогда не опаздывают на работу 67% представителей добывающей сферы, а также 63% рабочего персонала. При этом 16% работников госсектора и 14% представителей сферы маркетинга, рекламы и PR опаздывают на работу каждый день. Также самыми часто опаздывающими оказались работники сфер IT и искусства (по 19% указали, что опаздывают несколько раз в неделю).

В большинстве случаев, когда сотрудники опаздывают на работу, начальство ограничивается устными замечаниями (36%). 29% респондентов утверждают, что их начальство не обращает внимания на опоздания сотрудников. Лишь 10% указали, что за опоздания начальство наказывает их штрафами.

Самыми терпимыми к опозданиям сотрудников являются представители IT-отрасли (48%), а также СМИ, маркетинга и рекламы (40%). Ограничиваются устными замечаниями обычно в госструктурах и образовательных учреждениях (по 45%). По словам 19% работников металлургии, за опоздания начальство накладывает на сотрудников финансовые штрафы. Требуют объяснительную у 23% работников нефтегазовой отрасли.

Среди причин опозданий лидируют проблемы с транспортом (пробки, час-пик) — благодаря им опаздывают на работу 60% респондентов. 22% указали, что опаздывают, как правило, потому, что долго не могут проснуться, ещё 15% — потому что не могут быстро собраться. Каждый пятый опаздывает, потому что в его компании нет чёткого времени прихода на работу. Ещё 13% указали, что основной причиной опоздания являются различные домашние заботы.

Опрос проводился Службой исследований HeadHunter 12–23 января 2017 года.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: вакансия  работа  pr  трудовой кодекс  замечание  респондент  пробка  персонал  hh.ru  кадры  госструктура  искусство  премия  выговор  час пик  топ-менеджер  it 



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