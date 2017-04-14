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Портал Госуслуг поможет приморцам в 9 жизненных ситуациях

14 Апреля 2017, 08:14 | Приморье

По словам директора департамента информатизации и телекоммуникаций администрации Приморского края Ильи Красильникова, теперь на портале можно не только оформить более 300 документов, но и получить консультативную помощь по многим вопросам, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Многие услуги для удобства пользователей разделены по блокам – жизненным ситуациям. Это позволяет получить весь необходимый комплекс услуг, не прибегая к поисковой системе. Удобно и то, что к каждой услуге гражданин получает информационное сопровождение, а также практические советы», – отметил руководитель ведомства.

Так, например, на портале теперь можно узнать все о продаже автомобиля: оставить ли прежние номера, что делать с полисом ОСАГО или как заполнить договор купли-продажи. Здесь же можно найти адрес ближайшего отделения ГИБДД.

«Подробная информация представлена и для тех, кто приобретает и регистрирует новый автомобиль. В этой жизненной ситуации автолюбители могут воспользоваться услугой постановки транспортного средства на учет. Кроме того, здесь можно получить или заменить водительское удостоверение», – сообщил Илья Красильников.

Еще в одном разделе – «Содержание автомобиля» – можно получить всю информацию о налогах на автомобиль и имеющихся штрафах.

«Автолюбителям также будет очень полезен раздел “Дорожно-транспортное происшествие”. Здесь подробно представлена вся информация о том, что нужно делать при аварии, как правильно зафиксировать повреждения, а также ознакомиться с выдержками законодательства», – отметил директор департамента.

Большой популярностью у россиян пользуется раздел «Поиск работы и трудоустройство». Благодаря тому, что Единый портал Госуслуг интегрирован со многими федеральными и региональными информационными системами, пользователь может получить всю необходимую информацию о рынке труда и центрах занятости на одном сайте.

Еще два раздела посвящены пенсионному обеспечению граждан. В блоке «Помощь пенсионерам» размещена информация обо всех мерах поддержки пенсионеров – это и социальные услуги, продовольствие, лекарства, лечение. Здесь же можно запросить справку о получаемых соцуслугах, записаться на прием к врачу. В разделе «Как выйти на страховую пенсию» можно подать заявление на назначение пенсии, а также узнать о своих пенсионных накоплениях.

«Восстановить потерянные или украденные документы пользователи также смогут с помощью одного из разделов Госуслуг. Здесь можно повторно оформить паспорт, загранпаспорт, СНИЛС, ИНН, ПТС и многие другие документы», – сообщил Илья Красильников.

Завершает список жизненных ситуаций комплексная услуга для предпринимателей «Как открыть свое дело». Здесь можно оформить все необходимые документы для открытия своего бизнеса, узнать о рисках теневого бизнеса и получить необходимую консультативную помощь.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: регистрация автомобиля  птс  госуслуги  снилс  паспорт  осаго  штраф  открыть дело  пенсия  поиск работы  портал  инн  загранпаспорт  купля-продажа  ГИБДД  налог  потерянный документ  трудоустройство 



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