Навигация маломерных судов открылась в Приморье

12 апреля в заливе Петра Великого в Приморье открылась навигация маломерных судов. Как сообщает газета «Золотой Рог», соответствующее Постановление подписал Губернатор края Владимир Миклушевский.

Как сообщили газете «Золотой Рог» в департаменте гражданской защиты Приморья, судоводители должны соблюдать все необходимые требования безопасности. На внутренних водоемах края навигация откроется после спада паводковых вод.

«Выход на водные объекты разрешен маломерным судам, состоящим на учете в Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России и прошедших освидетельствование. Судоводители в зависимости от объема двигателя должны иметь удостоверение на право управления маломерным судном», – отметили в ведомстве.

Также перед выходом в море необходимо постоянно проверять исправность судна и укомплектованность необходимыми средствами связи и спасения. Провести краткий инструктаж с пассажирами по правилам поведения и безопасности нахождения на борту судна. Так, пассажирам следует сообщать родственникам информацию о маршруте движения–это поможет спасателям в случае чрезвычайного происшествия.

Напомним, приморцам, оказавшимся в беде, нужно звонить по телефону: 010 – единому номеру пожарных и спасателей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.