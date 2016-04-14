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Большинство приморцев планируют работать на пенсии
Большинство жителей Приморья (74%) намерены работать и после наступления пенсионного возраста до тех, пока они смогут это делать физически, об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» ссылаясь на данные опроса, проведенного службой исследований сайта HH.ru.
Основная причина такого решения – слишком маленькая пенсия, чтобы на нее можно было прожить. Больше всего тех, кто планирует продолжить трудовую деятельность, среди рабочих, в сфере «Безопасность» и «Государственная служба»
При этом, почти каждый десятый (11%) намерен не дожидаться пенсионного возраста и уйти на отдых раньше. На что же они планируют жить? Каждый четвертый еще не придумал, но остальные рассчитывают на деньги от сдачи жилья, проценты от вклада в банке или на содержание со стороны второй половины или других членов семьи.
Интересно, что в случае появления крупной суммы денег, позволяющей не работать, только треть в такой ситуации предалась бы отдыху, а остальные продолжили бы работать. Почему? Потому что слишком нравится работа или просто не представляет свою жизнь иначе.
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