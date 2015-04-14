Семья из Артема просит о помощи!

Житель Приморья Антон Исимов обращается за помощью ко всем неравнодушным: не так давно его матери Галине Исимовой поставили диагноз сублейкемический миелоз, спленомегалия, гепатомегалия. Проще говоря, это заболевание крови, сопровождающиеся опухолью органа селезенки. Заболевание довольно редкое и для его лечения срочно требуется немалая сумма средств, которую простому человеку не собрать.

На территории Приморского края всего два пациента с подобным диагнозом. В данной ситуации единственным лекарственным препаратом, который может помочь является «Руксолитиниб Джакави». Это инновационное лекарство, которое производится компанией «Новартис Фарма» (Швейцария). Стоимость полного курса лечения составляет примерно 2,5 млн рублей. На все попытки семьи Исимовых получить препарат за счет бюджетных средств, к сожалению, был получен отказ. Сын Галины Антон всеми силами старается спасти маму, у него осталась одна надежда – на помощь неравнодушных людей, которые услышат его просьбу и откликнутся.

На протяжении всего лечения Галина Исимова проходит курсы химиотерапии, но они не приносят положительного результата, опухоль селезенки прогрессирует и на сегодняшний день занимает более 80% всего живота. Пока метастазы не коснулись костного мозга, а это значит, что если прекратить рост опухоли селезенки, Галина поправится! И для этого нужен дорогостоящий препарат швейцарского производства.

«Я перепробовал все возможные варианты, и теперь у меня осталась одна надежда на то, что я не один, что есть люди, которые поймут мою боль и страх потерять самого близкого и родного мне человека! - говорит Антон Исимов. - Я буду благодарен любой помощи и поддержке!»

Для сбора средств любящий сын создал группы в социальных сетях, еженедельно публикует подробные отчеты о собранных средствах и проведенных мероприятиях за неделю, прилагает все подтверждающие документы, справки от врачей и т.д. За первые две недели акции по спасению Галины Исимовой собрано чуть более 300 тыс. рублей, чего хватит на покупку одной упаковки лекарства дозировкой 15мг. А для полного курса лечения необходимо еще 11 упаковок этого лекарства, поэтому надежда у Антона только на доброту людей.

«Всегда думаешь, что беда и редкие болезни случаются с кем то, но не с твоей семьей. Для каждого из нас мама это святое! Я буду дальше продолжать помогать ей всем, чем только смогу и надеюсь, что вы тоже откликнитесь! Вы – это наш последний шанс на спасение!» - опубликовал на странице группы вконтакте Антон.

Телефон сына: + 7 914 323 99 70 - Исимов Антон Витальевич (Приморский Край г. Артем)

Группы в социальных сетях:

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