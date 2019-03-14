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Нетрудоспособных приморцев - почти половина от всего населения края
Работоспособных граждан – лишь 54 %, реально работающих – и того меньше
Приморскстат подвел первые итоги хозяйственной деятельности предприятий и организаций Приморского края за 2018 год, сообщает газета «Золотой Рог».
Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше (занятые и безработные) в 2018 году по итогам выборочного обследования населения составила 1039.7 тыс. человек, или 54% от общей численности населения края. Из них 983.7 тыс. человек были заняты экономической деятельностью, а 55.9 тыс. человек - безработные: не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней.
В последние годы наблюдалась положительная тенденция снижения численности безработного населения, но с октября текущего года произошел её рост, и на конец года уровень общей безработицы составил 6.2%, но в среднем за год сложился на уровне 2017 года (5.4%).
За пять лет общая численность безработных, рассчитанная по методологии Международной организации труда, снизилась на 26%, официально зарегистрированных – на 44%.
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