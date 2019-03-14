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Население Приморья за пять лет сократилось более чем на 35 тысяч человек
Приморскстат подвел первые итоги хозяйственной деятельности предприятий и организаций Приморского края за 2018 год, сообщает газета «Золотой Рог».
По предварительной оценке, на 1 января 2019 года в Приморском крае постоянно проживало 1903.3 тыс. человек, в том числе 1472.7 тыс. горожан и 430.6 тыс. сельских жителей. За 2018 год численность постоянного населения уменьшилась на 9.7 тыс. человек, а за последние 5 лет - на 35.2 тыс. человек. Такое сокращение на 56% произошло из-за естественной убыли населения (превышение числа умерших над родившимися) и на 44% из-за миграционного оттока (превышение числа убывших с территории над прибывшими).
С 2015 года прекратился рост рождаемости, что было очевидно из демографических прогнозов. По предварительным данным, в 2018 году родилось 20 тыс. детей, что на 4.5%, или на 952 малыша меньше, чем в 2017 году. Удельный вес рожденных вторыми и более по порядку составил 60% всех родившихся детей.
Число умерших в прошедшем году составило 25.7 тыс. человек, что на 1% больше, чем в 2017 году. Количество умерших мужчин в 2018 году на 12% превысило число умерших женщин и составило 13.5 тыс. человек.
Естественная убыль населения сохранялась на всех территориях края (кроме Уссурийского городского округа) и в сравнении с 2017 годом, в целом по краю, увеличилась на 27%.
В миграционном движении населения Приморского края продолжал наблюдаться отток населения. За счет миграционной убыли численность приморских жителей за последние 5 лет сократилась на 20.2 тыс. человек.
В 2018 году в Приморский край прибыло 30.5 тыс. человек, причем 68% из других регионов России, а остальные из-за рубежа (9.8 тыс. человек). Число выбывших из края составило 35.2 тыс. человек, тем самым миграционный отток сложился в количестве 4.7 тыс. человек и сократился по сравнению с 2017 годом на 17%.
В 2018 году на территории Приморского края миграционный приток населения был зафиксирован лишь в пяти городских округах: Уссурийском – 1002 человека, Владивостокском – 873, Партизанском – 159, ЗАТО Фокино – 22 и Арсеньевском – 13 человек, а также в Партизанском муниципальном районе – 116 человек.
Прогноз демографического развития Приморского края. Согласно расчету перспективной численности населения до 2036 года (по среднему варианту прогноза от базы на начало 2018 года), подготовленному Росстатом, тенденция к сокращению населения Приморского края сохранится. Предположительная численность приморцев на начало 2036 года может составить 1771.1 тыс. человек.
Снижение численности населения будет происходить в основном за счет увеличения естественной убыли населения. Предполагается, что естественная убыль будет нарастать от 5.2 тыс. человек в 2019 году до 8.6 тыс. человек в 2035 году. Ежегодный миграционный отток населения сменится ожидаемым миграционным приростом лишь с 2032 года и к 2035 году составит 130 человек в год.
Продолжающийся процесс демографического старения населения приведет к увеличению показателя демографической нагрузки (числа лиц нетрудоспособного возраста, приходящихся на 1000 человек трудоспособного возраста) для населения Приморского края с 753 человек на начало 2019 года до 791 на начало 2036 года (рост на 5%).
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Как один из факторов заставляющих приморцев покидать край-Кто начинал малый бизнес в 90 года представить себе не мог что может произойти сегодня. Уровень контроля зашкаливает все мыслимые пределы. Россия стала страной с самыми драконовскими законами для малого бизнеса. Постепенно становится понятен смысл происходящего-это глобализация и монополия т. е. обычные вещи для капиталистического общества. Только Россия умудрилась пройти это за 20 лет.