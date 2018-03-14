Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Tele2 и Disney осуществят мечту начинающих режиссеров
Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, выступает партнером проекта компании Disney «Счастье – это…». Его цель – помочь начинающим сценаристам, режиссерам и актерам создать большое кино с профессионалами современного кинематографа. В ходе проекта абоненты Tele2 самостоятельно снимут короткометражный фильм.
Кинопроект компании Disney «Счастье – это…» объединит семь историй о счастье в киноальманах, который выйдет в широкий прокат в марте 2019 года. В жюри войдут признанные мастера киноиндустрии: Владимир Грамматиков, Федор Бондарчук, Сергей Лукьяненко, Павел Лунгин, Андрей Мерзликин, Анна Михалкова, Джаник Файзиев, Владимир Хотиненко и Оксана Карас. Интересы абонентов Tele2 представляет Андрей Патока, заместитель генерального директора компании по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов. В ходе нескольких конкурсных этапов эксперты отбирают лучших сценаристов, режиссеров и часть актерского состава для будущего фильма.
Tele2 проводит конкурс «Кино по другим правилам» для своих абонентов и дает им шанс снять кино для большого экрана даже без профессионального режиссерского образования. Для этого необходимо выбрать на сайте проекта Tele2 один из 50 сценариев, победивших на конкурсе Disney. На его основе Tele2 предлагает снять на смартфон 5-минутное видео и загрузить работу в личный кабинет участника до 23 апреля 2018 года. На портале собраны материалы, которые помогут создать качественную короткометражку: советы профессионалов, интересные киноприемы, обучающее видео.
В финал конкурса «Кино по другим правилам» попадут пять человек, чьи видеоролики будут отобраны авторитетным жюри проекта «Счастье – это…». Победители пройдут недельное обучение в Московской школе кино, после чего защитят свои работы перед экспертами. Автор лучшего фильма станет режиссером одной из семи новелл киноальманаха «Счастье – это…».
Как уже сообщал «Золотой Рог», Тele2 поддержал инициативу организаторов 14-й Бизнес-Премии Приморского края. А нынешний конкурс подтверждает: сотовый оператор играет все большую роль не только в развитии Дальневосточного региона, но и в жизни своих абонентов в целом.
Новости тематики
- Tele2 и Disney осуществят мечту начинающих режиссеров
- Обучение - не дрессировка!
- У феминизма серьезные планы на Владивосток
- Бизнес-гороскоп: Стрельцы останутся без финансовых патронов
- БПК "Маршал Шапошников" усилят ударными ракетами
- В Приморье 400 автоматических камер следят за дальневосточным леопардом
- Бизнес-гороскоп: Скорпионы будут держать хвост трубой
- Как помочь "лишним людям"?
- Местами в Приморье температура опустится до -32°C
- Экс-мэр Владивостока прокомментировал планы судебных новаций
Новости раздела
- Столица де-факто
- Tele2 и Disney осуществят мечту начинающих режиссеров
- Обучение - не дрессировка!
- Глава Владивостока пошел в народ
- Алексей Тимченко: "Экономика Приморья как интеллектуальная игра – чтобы выиграть, нужно действовать продуманно"
- Послание указало дорогу
- У феминизма серьезные планы на Владивосток
- Бабу и деда научат брать кредиты
- В Приморье откроется фестиваль "День Путешественника"
- К юбилею на всех парусах
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Банки проглотят "быстрозаймы"
- В Приморье строят малоэтажный поселок "не для всех"
- Уголь уходит за границу. Населенных пунктов
- Братья Ананьевы теряют активы в Приморье
- "Я подарю своим любимым женщинам по автомобилю"
- "Мы вовсе не хотим отделяться от мужчин"
- Слегка за сорок…
- ДВФУ не собирается передавать старые здания Владивостоку
- Во Владивостоке за рыбный рынок берутся питерцы
- Зарплаты и цены гонят приморцев на запад