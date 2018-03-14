Молодежь убегает из Приморья

Не видя заманчивых перспектив в родном регионе

Более трети опрошенных студентов Дальнего Востока после обучения готовы покинуть регион и уехать в центр России или вовсе за рубеж из-за отсутствия перспектив для самореализации. Такую статистику озвучили организаторы окружного форума – федеральное Агентство стратегических инициатив. В качестве причин эксперты называют «отсутствие у студентов информации о возможности самореализоваться на территории Дальнего Востока». То есть, эксперты уверены в том, что возможности здесь на самом деле есть, просто о них плохо рассказывают.

Примечательно, что слова, намекающие на отсутствие в регионе возможностей для самореализации молодежи, прозвучали в ДВФУ, где проходил форум. Напомним, что в последнее время в университете много говорят о том, что нужно не просто развивать и закреплять в регионе местную молодежь, но и привлекать молодых людей из других регионов России – для обучения и, особенно, для дальнейшей жизни в регионе.

Своим мнением по поводу причин, по которым дальневосточная молодежь покидает родной регион, делились высокопоставленные чиновники Дальнего Востока. Так, губернатор Сахалинской области Олег КОЖЕМЯКО считает, что молодежь рвется на запад не просто ради того, чтобы покинуть свой город и увидеть что-то новое, а в поисках самореализации. Эту потребность родные края Дальнего востока пока что не могут удовлетворить полностью.

- Мой сын тоже уехал учиться в Москву, хотя родился на Дальнем Востоке, но в последствии он все же вернулся сюда, - сказал Кожемяко. - Молодежь сегодня ищет новые специальности, а в региональных вузах такие программы не всегда есть, как нет зачастую и мест, где можно было бы работать по этим новым специальностям в субъектах федерации.

По словам Кожемяко, на Дальнем Востоке есть и совсем комичные ситуации: к примеру, есть потребность в определенных специалистах, но нет программ для них в образовательных учреждениях региона.

- К примеру, у нас строится космодром, разрабатываются крупные нефтепроекты, - продолжил Кожемяко. - А где у нас такие институты, которые готовили бы специалистов для этих проектов, когда они запустятся? Необходимо не только расширять выбор специальностей в вузах, но и улучшать условия проживания для студентов в общежитиях, улучшать уровень жизни и медицины. Потому что условия жизни тоже важны, и из-за того, что на западе они лучше, молодежь также покидает нас.

Отметим, что глава администрации Владивостока Виталий ВЕРКЕЕНКО в ходе дня открытых дверей в ДВФУ, который прошел в январе этого года, заявил, что его сын в данный момент «рассматривает» поступление в региональный университет - ДВФУ. Однако о точном намерении учить своего сына в Приморье Веркеенко пока не заявлял.

По словам заместителя полпреда президента РФ в ДФО Владимира СОЛОДОВА, Дальний Восток сейчас – не самое лучшее место, чтобы сделать комфортную карьеру.

- Дальний Восток должен стремиться к тому, чтобы стать конкурентным местом для самореализации, - считает Солодов, - Люди после окончания обучения должны видеть здесь больше перспектив, чем в других регионах. Пока регион воспринимается так: если вы хотите сделать комфортную карьеру, то Дальний Восток — не самое лучшее место для этого. Но если вы хотите стать миллионером уже лет через пять, то лучше всего для этого поехать на Дальний Восток.

Свое мнение по поводу оттока молодых кадров из Приморья высказал и вице-губернатор Приморья Константин МЕЖОНОВ. По его мнению, тенденция вовсе не идет на убыль – она сохраняется, особенно в Приморском крае. Об этом свидетельствуют результаты исследования студенческих настроений, которые университет ВГУЭС предоставил на недавнем совете ректоров высших учебных заведений Дальнего Востока.

«В основе исследования лежал опрос студентов: 30-40% ответили утвердительно на вопрос, собираются ли они покидать регион. На вопрос о причине этого желания многие отвечали, что даже не знают о том, чего же такого интересного и перспективного происходит в регионе. Просто необходимо менять эту тенденцию, рассказывать учащимся о том, что здесь делается, и куда можно будет применить свои силы. Но самое главное, нужно давать студентам возможность самим участвовать в стратегически важной для региона работе, потому что при опросе они отмечали, что хотели бы этого», - сказал чиновник.

На фото из архива: Молодая поросль требует всего и сразу.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.