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Владивосток - столица де-факто

14 Марта 2018, 13:50 | Приморье

После выборов Владивосток может стать административным центром Дальнего Востока

 

Реализация столичных амбиций становится для Владивостока более реальной - повышенное внимание президента страны является подтверждением особой роли города в жизни всей России. По мнению политологов, в 2012 году, сразу после саммита, закрепить столичный статус административному центру Приморского края помешало отсутствие заинтересованности элит. Сейчас же окно возможностей снова открыто. Об особом статусе Владивостока в жизни России свидетельствует четырехкратное упоминание административного центра Приморья в Послании президента - больше такого не удостоился ни один город.

Владивосток и Хабаровск за звание столицы Дальнего Востока соперничали фактически с момента основания городов, отмечают историки. Очередная волна «противостояния» пришлась на 90-е годы, когда именно в Приморье перенесли Дальневосточное отделение РАН, отмечает историк, учёный секретарь Приамурского географического общества Александр ФИЛОНОВ.

- Владивосток начал перетягивать инициативу после того, как приморскому городу отдали Дальневосточное отделение РАН, - говорит эксперт. - Теперь именно там расположено руководство академии, а в Хабаровске и других городах - институты и научные центры. Во Владивостоке также изобрели термин «Тихоокеанская Россия», и столицей ее видят город у моря. В 1990 году во Владивосток перевезли прах МУРАВЬЁВА-АМУРСКОГО. А затем амбициозный губернатор Приморского края Евгений НАЗДРАТЕНКО поспособствовал переезду Российского государственного архива Дальнего Востока из Томска во Владивосток. Так начала вырисовываться приморская столица.

Сама идея переноса столицы ДФО и дискуссия вокруг неё возникли отнюдь не спонтанно. Но именно сейчас формирующиеся позитивные ожидания населения вокруг этой темы коррелируют с видением путей дальнейшего развития у федереральных властей. В ходе Послания президента Федеральному Собранию Владивосток был упомянут четыре раза - больше, чем любой другой город страны.

В последний раз тему переноса серьезно обсуждали в 2012 году, незадолго до саммита АТЭС. Именно в тот год Владивосток стали официально называть «восточной столицей России», что дало жителям города надежду на документальное закрепление статуса. Тогда за перенос столицы не зацепились местные элиты, в обсуждение не было вовлечено экспертное сообщество, СМИ и, по прошествии относительно небольшого времени, возможность сдвинуть тему с мёртвой точки была упущена, отмечает Сергей Гребенюк.

- Но то, что не удалось шесть лет назад, вполне реально осуществить сейчас. Накануне выборов президента вновь открывается окно возможностей для решения застарелых задач и навёрстывания упущенных возможностей. В информационном пространстве ДФО последовательно прощупывается почва для трансформации государственных институтов, ответственных за развитие макрорегиона. Возможной её делают те процессы, что были запущены до выборов президента (трансфер власти в регионах, декриминализация) и продолжатся после (формирование нового состава правительства, кадровые перестановки в высших эшелонах власти), - отмечает эксперт.

По его словам, фактором риска для реализации проекта может стать низкая явка на выборах президента. Вряд ли федеральный центр и дальше продолжит благосклонно относиться к региону, показавшему худшую явку на Дальнем Востоке.

Мнение приморского политолога разделяет и декан факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», почётный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов. Он считает, что наряду с Москвой и Петербургом в России должна появиться сибирско-дальневосточная столица.

- Следует реструктурировать экономику с помощью введения максимальной свободы - по крайней мере, на уровне малого, среднего и нового бизнеса, - рассказал Сергей Караганов в интервью «Новой газете» во Владивостоке. - Нужно делать Сибирь и Дальний Восток в целом зоной действия более либеральной экономической политики, но не в стиле 90-х, а в более современном. Уже одним этим мы дадим возможность огромному числу молодых людей оставаться здесь, а не искать счастья на Востоке, Западе или в центре России.

Одним из косвенных признаков серьёзности намерений Кремля о переносе административного центра ДФО стала обстановка секретности и молчание власти. Так, как стало известно «Золотому Рогу», на аппаратном совещании в понедельник врио губернатора Андрей Тарасенко запретил сотрудникам администрации комментировать или всячески публично высказываться о теме переноса столицы во Владивосток.

Между тем в социальных сетях регона уже обсуждается истинная цель поездки полномочного представителя президента РФ Юрия Трутнева во Владивосток 5-6 марта. Так, сообщается, что якобы истинной целью его визита стал выбор  места под новый офис Минвостокразвития РФ.

Конечное решение о статусе Владивостока будет принимать федеральный центр, и окончательно оно оформится уже после выборов президента и формирования нового состава правительства. Однако косвенным сигналом о готовности жителей принять столичный статус и нести его в дальнейшем может стать явка на выборах: если идея переноса столицы востребована и будет поддержана людьми, принявшими участие в голосовании, то это станет ещё одной предпосылкой для её воплощения, отмечают эксперты.

На фото: Столица Приморья удостоилась в этом году четырехкратного упоминания в Послании президента страны. Фото из архива.

Евгений СИДОРОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Путин  столица  владивосток 






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