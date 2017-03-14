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Бизнес-гороскоп: Козерогам стоит быть еще более упорными

14 Марта 2017, 18:20 | Приморье

Гороскоп на неделю с 14 по 20 марта

ОВЕН. Поход по магазинам, покупки и приобретения желательно планировать на вторую половину недели, а понедельник и вторник посвятить активному зарабатыванию денег. В четверг вас могут ожидать денежные поступления, в субботу, возможно, придется потрудиться.

ТЕЛЕЦ. Постарайтесь не распыляться и сосредоточиться на главном, иначе вы не успеете завершить ни один проект. Учитесь доверять коллегам, не стоит видеть в них соперников. В четверг возможны разногласия с начальством.

БЛИЗНЕЦЫ. Вероятны новые финансовые поступления, причем вы получите даже большую сумму, чем ожидали. На работе ваше положение упрочится, а ваши недоброжелатели лишатся поддержки руководства и выставят себя в невыгодном свете. Вам предложат прибыльную подработку.

РАК. Вас можно поздравить: финансовые проблемы прошлого месяца вас больше не будут беспокоить. Во второй половине недели вероятны значительные денежные поступления, которые придутся как нельзя более кстати.

ЛЕВ. С понедельника по четверг вам придется заниматься вопросами финансов вплотную. К концу недели полная ясность в этих делах позволит вам успокоиться и вздохнуть с облегчением. Сейчас не время искать новую работу.

ДЕВА. В финансовом плане неделя обещает быть более-менее благополучной. Особенно сложными обещают быть отношения с коллегами, некоторые из них будут лишь изображать видимость работы. Ближе к концу недели возможны новые денежные поступления.

ВЕСЫ. Важные встречи с партнерами лучше перенести на следующую неделю. Вероятны непредвиденные события, которые изменят ситуацию не в вашу пользу. В выходные позвольте себе освежить ваш гардероб новыми вещами или аксессуарами. Не экономьте на этом.

СКОРПИОН. Финансовое положение значительно улучшится. Вам дадут новое интересное задание, начислят премию и выплатят все долги. Впрочем, деньги для вас не главное. Есть вещи и поважнее. В конце недели вероятны весьма приятные события.

СТРЕЛЕЦ. Вы настолько погружены в бумажные дела, что рискуете не услышать заманчивого предложения, которое может обеспечить вам новый источник доходов. В четверг есть вероятность получения крупной суммы денег.

КОЗЕРОГ. На этой неделе проблемы финансового плана будут решаться легче, чем обычно. Успешными обещают быть действия, связанные с кредитами, налогами, наследством. Старайтесь отстаивать свои интересы, и успех будет вам обеспечен.

ВОДОЛЕЙ. Не лучший период для укрепления материального положения. Вас спасут только высокая работоспособность и режим экономии. Воскресенье - один из самых удачных дней в финансовом плане.

РЫБЫ. С деньгами на этой неделе будет все в порядке, только не стоит проявлять чрезмерную доверчивость. В понедельник будьте осторожнее с новыми деловыми партнерами. В среду вероятны новые финансовые поступления. В выходные не стоит много тратить в барах и ресторанах.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: гороскоп 



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