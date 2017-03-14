Рыбаков-любителей в Приморье возьмут за жабры

Минсельхоз предлагает поправки к законопроекту «О любительском рыболовстве», которые ограничат привычные методы ловли

Последние пять лет в России разрабатывается законопроект «О любительском рыболовстве». В 2012 году его внесли в Государственную Думу, и с того момента он прошел только первое чтение, однако в настоящее время для него написали целый ряд изменений. В частности, из законопроекта был убран наделавший в свое время массу шума пункт о платности любительской рыбалки. Деньги сегодня могут потребовать только за появление с удочкой на водных объектах рекреационных рыболовных хозяйств, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Последние поправки к законопроекту добавили в декабре прошлого года, их подготовил Минсельхоз России. Если данные поправки примут, то они доставят рыбакам-любителям определенные неудобства. В частности, появились понятия «индивидуальной нормы» и «индивидуального разрешения», которые будут выдаваться исполнительным органом власти в регионе. Сколько разрешение будет стоить, пока не говорится. Однако известно, что в настоящее время, чтобы поймать кету, необходимо приобрести лицензию. На сайте ФГБУ «Приморрыбвод» ее стоимость на 2016 год составляла 265 рублей на один хвост.

В поправках от Минсельхоза есть целая серия статей, которые запрещают некоторые способы рыбалки, однако разрешают другие. В часть 3 статьи 9 законопроекта №200303-6 «О любительском рыболовстве», где описываются запреты, предлагают добавить следующие ограничения: подводную охоту, рыбалку в местах отдыха граждан, рыбалку в темное время суток с использованием осветительных приборов и фонарей различных конструкций, рыбалку с использованием индивидуальных электронных средств обнаружения водных биоресурсов.

По предположению чиновников Минсельхоза, иностранцы смогут рыбачить в российских водоемах только платно – тарифы для них будут устанавливать местные власти.

Эти поправки в середине февраля обсудили на совещании в Совете Федерации под председательством сенатора от Приморья Людмилы ТАЛАБАЕВОЙ.

«Учитывая большое социальное значение любительского рыболовства, председателем Совета Федерации дано поручение обеспечить содействие скорейшему принятию этого закона с целью создания понятного и эффективного механизма регулирования любительского рыболовства с учетом особенностей водных биоресурсов», — отметила Людмила Талабаева.

По ее словам, поправки Минсельхоза закрепляют право граждан на осуществление любительского рыболовства на водных объектах свободно и бесплатно, с учетом требований закона. Вызывавший дискуссии институт рыбопромысловых участков упраздняется. Кроме того, законопроект предусматривает ряд ограничений на такие виды рыболовства, как подводная охота, использование сетей. Документ также регулирует особенности осуществления рыболовства в рамках спортивных мероприятий.

По итогам совещания сенатор от Приморья отметила, что в целом, участникам удалось сформировать консолидированную позицию о необходимости скорейшего принятия законопроекта. Были высказаны мнения в поддержку проекта поправок правительства РФ, направленных на создание эффективного механизма регулирования любительского рыболовства.

Однако не со всеми поправками согласны местные рыбаки-любители.

«Многие виды рыбалки именно ночные. Разве есть разница, когда именно я буду ловить - ночью или днем - на удочку? Одна из самых популярных рыбалок у нас в крае – это ловля кальмара. А кальмар ловится ночью, и идет он только на свет (привлекается световыми приманками). Также и некоторые рыбы ловятся только ночью, к примеру сом. Непонятно, почему промысловое судно во время ловли может использовать специальные фонари-осветители, а рыбак-любитель - нет. Основное оружие ловли рыбака-любителя – это спиннинг и удочка. Все остальные орудия лова являются, как правило, запрещенными. Любители при всем желании не смогут уменьшить популяцию рыбы в море. И во многих странах мира, где существует подводная охота, где хорошо развита рыбалка, удильщики не извели еще ни одного вида рыб, это невозможно», - говорит заместитель директора ТИНРО Сергей ПОЗДНЯКОВ, рыбак-любитель с большим стажем.

А вот введение индивидуальных норм Сергей Поздняков поддерживает. По его словам, во всем мире добыча лососевых рыб лицензирована, и в советское время были нормы вылова лососевых рыб.

«Индивидуальные нормы уже прописаны, и, честно говоря, для Приморского края, в особенности для рыбалки на море, это не так актуально. Можно в течение дня ловить корюшку и не нанести вреда популяции. Другой вопрос – кто будет следить за выполнением данной нормы?» - говорит рыбак-любитель Юрий НУРМУХАМЕТОВ.

Также для нашего региона актуальным является запрет рыбалки на пляже.

«У нас поздней осенью, как и ранней весной, никто не купается. Можно тогда ловить на пляже или нет? Когда много людей, то, конечно, не стоит рыбачить, особенно когда есть дети. Наверное, в купальный сезон это ограничение будет правильным. Но как только его закроют, почему бы и нет? А если взять мыс Кунгасный (г. Владивосток), там всегда есть табличка «купаться запрещено», значит удить рыбу там можно? Думаю, для начала рыбак сам должен иметь представление об опасности, которую он может нести для отдыхающих», - считает Сергей Поздняков.

Запрет на использование эхолотов, локаторов и других электронных приборов ставит местных рыбаков в неопределенное положение. По словам Юрия Нурмухаметова, эхолот не является орудием лова – это электронный прибор, который облегчает плавание в море. Современные эхолоты совмещены с картплоттерами, то есть, установив на плавсредство эхолот, капитан судна получает возможность иметь карту и отмечать свое местонахождение. Локатор – это безопасность мореплавателя, ведь в любой момент может на море опуститься туман, считает Юрий.

«Мне трудно сказать, помогает ли эхолот или нет, заядлые рыбаки и так знают места ловли. На море эхолот показывает глубины и скалы – рельеф. А если вспомнить о донных и придонных рыбах, то эхолот в этом совсем не поможет, они сливаются с рельефом», - говорит Сергей Поздняков.

Можно предположить, что запрет на использование эхолотов и локаторов во время рыбалки отразится на частном бизнесе, связанном с этим популярным в Приморье времяпрепровождением и обеспечивающим рыбаков современными орудиями лова.

Своим мнением на этот счет поделился директор одного из владивостокских магазинов рыболовных товаров, частично поддержавший поправки Минсельхоза. «Если все эти ограничения будут работать только на пресноводных водоемах, то это достаточно правильно и хорошо. Но некоторые запреты не стоит переносить на морскую рыбалку», - сказал торговец снастями.

В какой именно редакции примут закон о любительской рыбалке и когда это произойдет, большой вопрос. В настоящее время законопроект отправлен на экспертизу в разные государственные ведомства. Однако тревога у рыбаков-любителей о том, в каком виде он выйдет, все-таки сохраняется.

На фото: Удить рыбу в местах, разрешенных для купания, сегодня не вопрос.

Иван КРЫШАН. Фото из архива.