Клиентам "Ростелекома" в Приморье предложили антивирус на выгодных условиях

Новым абонентам «Ростелекома» доступен антивирус «Kaspersky Internet Security (промо)» на два устройства. В течение промо-периода – 30 календарных дней с момента подключения – услуга предоставляется бесплатно. Далее включается услуга «Kaspersky Internet Security» со стоимостью 99 руб./мес., пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Антивирус делает безопасными оплаты покупок картой в интернете, помогает блокировать небезопасный для ребенка контент и отключать рекламные баннеры. Программа работает на любых устройствах на платформах Windows, Android, Mac OS.

«Компьютерные вирусы могут значительно снизить скорость работы устройства и уничтожить данные на жёстком диске. Чтобы этого не произошло, клиенты компании могут оформить подписку на антивирусы на выгодных условиях», – отметил директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Антон Гриднев.

Клиенты «Ростелекома» в Приморском крае также могут оформить подписку на антивирусные продукты от разработчиков ESET NOD32. Базовое решение для безопасной работы в интернете доступно от 90 рублей в месяц.

ESET NOD32 предлагает два варианта антивирусной защиты: оптимальное (для защиты от интернет-угроз) и интеллектуальное комплексное решение. Подписка ESET NOD32 может включать в себя до 5 лицензий.

Абонентская плата за подписку на антивирусные продукты включается в общий счет за услуги связи. Расчетный период составляет 30 календарных дней, независимо от даты подключения опции.

Оформить подписку на антивирус можно в личном кабинете. Дополнительную информацию об оплате, подключении услуг, тарифах и действующих акциях компании «Ростелеком» можно получить по бесплатному номеру 8-800-100-0800, а также на сайте компании www.rt.ru.

Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ПАО «Ростелеком» (www rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.