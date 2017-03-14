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Туристы Приморья удивляются Парку Драконов
Стремление познакомиться с необычными природными ландшафтами очень часто увлекает путешественников в скально-скульптурный комплекс поселка Чистоводное, который местные жители называют «Парк драконов». Познакомиться с удивительными горными изломами предлагают туристические компании Приморского края.
В шести часах езды от Владивостока в Лазовском районе Приморского края расположились замысловатые каменные скульптуры. Огромные глыбы с легкой руки природы и времени сложились в удивительные формы: драконов, черепах, крокодилов. Размеры скульптур колеблются от 8 и до 1000 метров, а сами скалы испещрены тайными знаками, которые безуспешно пытается разгадать уже не первое поколение туристов. Считается что каменный комплекс образовался в результате многолетнего выветривания, но есть версии, что он появился благодаря древней цивилизации и даже инопланетному разуму.
Поход в «Парк драконов» туристические компании Приморья сопровождают посещением радонового источника. Спектр лечебных воздействий у радоновых вод достаточно широк: от сердечно-сосудистых заболеваний до болезней опорно-двигательного аппарата.
Наталья КОМИССАРОВА.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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