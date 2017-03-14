Ушли на базу!

Завершение зимнего сезона позволяет констатировать, что в Приморье успешно развивается бизнес, обслуживающий как профессионалов, так и любителей горнолыжного спорта

В марте приморские любители зимних видов спорта ловят последние удачные дни для стремительных скоростных спусков с заснеженных склонов на лыжах и сноубордах. Проходят крупные соревнования.

Так, 1 марта в Арсеньеве на горнолыжной базе «Восток» прошел открытый чемпионат и первенство Приморского края по горнолыжному спорту в дисциплинах супергигант, гигантский слалом и слалом. 12 марта в Артеме на новом спуске с Синей сопки состоялось открытое первенство этого города среди профессионалов и любителей горнолыжного спорта. Впереди еще несколько крупных мероприятий.

И, надо сказать, накал страстей и конкуренция на таких соревнованиях заметно выросли. И это закономерно: статистика отметила, что только в дни минувших новогодних праздников в этом году зимние курорты Приморья посетили около 220 тысяч человек.







Добавим также, что выбор мест для катания у горнолыжников растет: баз и склонов у нас уже с дюжину, и государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы поддерживает наиболее перспективные из них с прицелом на их международное признание и привлечение к нам зимнего потока иностранных туристов.

Сегодня в ТОП-5 горнолыжных баз и оборудованных спусков по посещаемости входят владивостокский центр зимнего отдыха «Комета», горнолыжная база «Грибановка» в с. Анисимовка Шкотовского района, центр зимних видов отдыха «Синяя сопка» в Артеме, «Бодрость» в Арсеньеве и база «Орлиная» в пос. Штыково. В другой версии ТОП-5, составленный с учетом симпатий отдыхающих, выстраивается несколько иначе: база «Восток» в Красноармейском районе, «Медвежья долина» в п. Светлогорье Пожарского района, «Лесная поляна» во Владивостоке, база «Восток» в Арсеньеве и склон на «Штыковских прудах».

Впрочем, у каждого, кто увлекается горнолыжным спортом, есть свои устойчивые мнения от посещения этих баз, которые могут быть отличны от этих рейтингов. И эти мнения кочуют по форумам, создавая более-менее объективную картину. Судя по ним, приморские зимние центры отдыха не только восхищают и поражают своим сервисом, но и завораживают ценами, которые свидетельствуют, что бизнес на природе может делать деньги и быть выгодным. Конечно, находятся привередливые люди, утверждающие, что ценники на иных базах конские, что за эти деньги работники базы их должны носить на руках и ни в коем случае не выражаться грубо в отношении клиентов.

Каков же ценник? У лидера по посещаемости, базы «Комета», стоимость входа в будни 150 рублей, в выходные и праздники - 200. Дети до шести лет могут пройти бесплатно. Цена подъема на взрослые склоны на двухместных Т-образных подъемниках - с каждого по 60 рублей в будни и по 80 в выходные, соответственно буксировочный подъем детей на «свой» склон - 40-50 рублей. Прокат комплекта «горные лыжи» и комплекта «сноуборд» по цене одинаков: 450 рублей в час в обычный день и 600 - в выходной.

Конечно, помимо этих расходов посетители платят за автоместо, за услуги инструктора, место в гостевом домике и пр. Здесь же можно посетить и какую-то точку питания. И, если прикинуть, семья за одно свое посещение горнолыжной базы спокойно может оставить здесь 15-20 тысяч рублей.

Тем не менее страсть к такому отдыху с расходами не считается. И из раза в раз приморцы едут кататься с гор туда, где им кажется лучше или дешевле, где умеют делать хороший снег и хорошее настроение. Да и не только приморцы. Известно, что иностранных горнолыжников чаще видят на «Штыковских прудах».

Что люди еще отмечают, так это желание, чтобы таких баз в крае было побольше. Ведь многим интересно разнообразить свои поездки новыми местами отдыха, да и более высокая конкуренция в этом бизнесе могла бы и цены подвинуть, и услуги улучшить.

Виктор КУДИНОВ. Фото автора.