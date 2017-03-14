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"Популяция уходит от роковой черты"
На вопросы «Золотого Рога» о сохранении редких видов животных в Приморье отвечает Петр Осипов, руководитель Амурского филиала WWF России
В марте отмечался Всемирный день дикой природы. Это стало поводом для разговора об эффективности Государственной программы Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы в части сбережения наиболее ярких представителей нашей фауны.
Гость деловой газеты «Золотой Рог» – Петр ОСИПОВ, директор Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы:
- Петр Евгеньевич, как сегодня в Приморье складывается ситуация с нашими редкими дикими кошками?
- Результат государственного мониторинга численности амурского тигра, который наша организация проводит совместно с государственной службой охотнадзора и некоторыми особо охраняемыми природными территориями (ООПТ), показывает стабильную численность. По итогам фронтального учета тигра, проведенного в 2015 году, на территории Дальнего Востока России обитает порядка 540 тигров. Последние зимы были тяжелыми, и удержать численность - уже хороший результат. В целом же популяция тигров в последние годы постепенно растет. В этом довольно большая роль государства и общественных экологических организаций.
Одним из значимых факторов стабильной численности хищников стало и то, что в Приморском крае, в том числе с нашей помощью, создан и осуществляет свою деятельность национальный парк «Бикин». Это огромная территория, где и тигры будут чувствовать себя безопасно, и коренное население продолжит вести свой традиционный образ жизни. Режим национального парка позволяет хорошо сочетать интересы как охраны природы, так и местных жителей.
Неплохая ситуация и по дальневосточному леопарду. В настоящее время мы знаем о 14 выводках, или 16 котятах. Всего же на конец 2016 года насчитывается около 80 особей. Точнее сказать сложно: данные по прошлогоднему мониторингу еще не обработаны. В целом, популяция растет и уходит от роковой черты.
Есть отдельные пары леопардов, которые уже постоянно живут в Китае и не заходят в Россию. В прошлом году в КНР были зарегистрированы особи, которые размножаются там, хотя раньше самки всегда возвращались на нашу территорию и рожали здесь, чувствуя себя безопасней. Есть леопарды, которые ходят через границу туда-обратно, но большинство живет исключительно на нашей территории.
- Кормовой базы у нас достаточно для этих хищников?
- Последние годы были сложными для копытных: большие снега, тайфун «Лайонрок», унесший с собой значительное количество кормов и уничтоживший биотехническую инфраструктуру некоторых охотхозяйств. Небольшим был и урожай кедрового ореха. Рассчитывали на монгольский дуб, маньчжурский орех, но и здесь был скромный урожай, часть которого унесли потоки воды. Поэтому совместно с департаментом охотнадзора по Приморскому краю было принято решение начать подкормку животных. Помощь в этом оказывают и сами охотпользователи, и АНО «Амурский тигр». Фонд в этом году благодаря нашим сторонникам помог с кормами для копытных Приморью, Хабаровскому краю, Амурской области, ЕАО и некоторым федеральным ООПТ, где живет тигр. Поддержали мы и региональные заказники Приморского края.
- У нас ведь еще встречаются другие, менее известные, кошачьи?
- Да, рядышком со своими «старшими братьями» обитают дальневосточный лесной кот и рысь. Они находятся не в столь угрожаемом состоянии, хотя немногие приморцы могут похвастаться, что когда-либо их видели. Поскольку у Фонда объем средств и количество людей не безгранично - на пять регионов бассейна реки Амур, начиная от Забайкалья, у нас всего 25 специалистов, - мы не можем брать на себя все. Мы целенаправленно ограничиваемся «флаговыми» видами, нуждающимися в особом внимании. Они являются вершиной экологической пирамиды, их благополучие говорит о благополучии всей экосистемы. Сохранение тигра сохраняет экосистему, в которой он обитает.
Мы занимаемся также дальневосточным белым аистом, который нам особенно интересен. С ним мы работаем со времени проведения сплошного учета этой птицы в 1994 году. Затем участвовали в учете в 2004-м. Занимаемся мониторингом аиста на модельных территориях, в том числе и в Приморье на Приханкайской низменности, где он гнездится. Но основная часть его популяции летом обитает в Амурской области и Еврейской АО.
- С какими проблемами вы сталкиваетесь чаще всего?
- Наиболее сложный аспект связан с тем, что наше общество постоянно развивается, и это развитие не всегда благоприятно сказывается на состоянии природы. В принципе человеческая деятельность должна быть с ней гармонична. До массового пришествия человека в регион его природа была нетронутой. Теперь инфраструктура бурно развивается, и это негативно сказывается на жизни зверей. Известны случаи гибели леопардов под колесами автомобилей, а недавно под Бикином в Хабаровском крае впервые зафиксирован факт смерти тигра на железной дороге.
У нас есть структуры ООПТ как регионального, так и федерального уровней, которые призваны сохранять нетронутыми эталонные участки экосистемы. Мы считаем, что, когда эта структура дополняется грамотными модельными охотничьими и прочими хозяйствами, это позволяет лучше сохранять дикую природу.
Кстати, 2017 год - это не только Год экологии, но и Год особо охраняемых природных территорий, отмечается 100-летие заповедной системы России. И этот аспект работы - создание и поддержание системы ООПТ, - который позволяет гармонизировать наши отношения с природой, особенно важен.
- То есть наши приморские заповедники играют в сохранении редких видов главную роль?
- Конечно. Начиная от первого заповедника «Кедровая Падь» и заканчивая нацпарком «Бикин». Значительная роль Сихотэ-Алинского биосферного заповедника в сохранении тигра была признана международным сообществом: в 2015 году этот заповедник получил сертификат CA|TS, который свидетельствует, что места обитания в нем наиболее благоприятны для тигра и здесь делается все для его охраны. Я думаю, что в ближайшие несколько лет еще несколько наших ООПТ могут получить подобные сертификаты.
- Без повышения культуры поведения людей в природе ведь тоже не обойтись. На таможне продолжают изымать шкуры редких кошек.
- К сожалению, случаи браконьерства имеют место, но их количество в последнее время пошло на убыль благодаря тому, что сильно ужесточено природоохранное законодательство. В том числе с нашей поддержкой была создана система более жесткого контроля на таможне. Совместно с Владивостокским филиалом Российской таможенной академии мы помогаем обучать сотрудников таможенной службы. Результат налицо. Количество контрабанды товаров животного и растительного происхождения заметно снизилось. Серьезную роль в этом играет кинологическая служба таможни, с которой мы также давно и плодотворно работаем.
Возможно, еще недостаточно внимания уделяется вопросам экологического воспитания населения, и мы многое можем сделать с точки зрения его просвещения. У этого как бы две стороны медали.
С одной стороны, тигр и леопард - редчайшие звери, традиционно воспринимают нас как опасность. Но, с другой стороны, и тигр для нас - опасное животное. При встрече с ним нужно придерживаться определенных правил. Если со стороны зверя исходит опасность, нельзя приближаться к животному. Необходимо быстро сообщить об этом в департамент охотнадзора по Приморскому краю, где есть специально обученные люди, которые занимаются разрешением конфликтов с крупными хищниками. Специалисты приедут и сами разберутся.
А с леопардом еще интереснее: уже более ста лет не зафиксировано ни одного случая его нападения на человека. Этот замечательный зверь, по словам нашего руководителя отдела коммуникации Василия СОЛКИНА, подписал с человеком пакт о ненападении. Человек об этом уже забыл, а зверь помнит. Мы его время от времени обижаем, а он не нападает.
- Недавно тигра видели на улице Выселковой во Владивостоке. Находят следы в дачных районах. Что за этим стоит?
- Случаи таких встреч увеличиваются. И их надо разделить на две группы.
Первая - это когда популяция растет, и животные расселяются. Как правило, кошки стараются избегать населенных мест и находятся на территории пока там нет людей. Молодые звери при поиске мест обитания могут попадать в селитебные зоны по останцам леса - во Владивостоке, например, через территорию ботанического сада и дальше. Он проскакивает как бы через бутылочное горлышко по сходящемуся по сторонам лесу и выходит в жилые районы, а чтобы уйти обратно - не может найти вход в это горлышко.
Те тигры, которые недавно были отловлены в границах Артема и Владивостока, - это молодые, вполне благополучные, упитанные животные, которые искали себе новое место для жизни. Пойманный на Выселковой уже выпущен, ушел на север и сейчас не помышляет о встречах с человеком. На нем находится специальный ошейник, по которому отслеживаются его перемещения.
Вторая группа - когда звери появляются на глаза человека в беспомощном состоянии. Больные, раненые, ослабленные от старости и пр. Такой тигр не всегда ведет себя как просящий: он отлавливает собак, пытается охотиться на домашних животных. Поверьте, он делает это от безысходности. Иначе не может выжить. И в трудный момент ему нужно помочь. К сожалению, чаще всего помощь приходит поздно, когда тигр безнадежно болен или истощен либо нарывается на смертельный выстрел.
Ни в коем случае нельзя подходить к такому зверю. Не нужно подъезжать поближе и фотографировать, как это иногда делают. Когда зверь ранен или ослаблен, его поведение непредсказуемо. На какой-то дистанции он может посчитать вас угрозой и начать атаковать. Тигр в любом случае крупный и дикий зверь - удар его лапы ломает хребет крупному позвоночному. Человек для него не добыча, но враг, которого он боится и от которого все время старается уйти. В момент, когда он видит в нем угрозу, он вполне может убить.
Один из самых последних случаев этой зимы: тигрица вышла на лесосеку, легла под лесовоз и медленно умерла. Она была сильно обморожена, началось воспаление легких, повреждена лапа: попала в капкан и долго не могла из него выбраться. Поэтому, возможно, пришла к людям в надежде на помощь, но была уже безнадежна.
Если вы обнаружили тигра, нуждающегося в помощи, надо сделать только одно - сообщить об этом в департамент охотнадзора Приморского края.
- Каков вклад вашего Фонда в решение этих вопросов?
- За последние 20 лет мы вложили в охрану природы Дальнего Востока около двух с половиной миллиардов рублей. Это довольно серьезные средства. И поскольку в основном мы занимаемся программами сохранения кошачьих, то значительная часть этих средств была потрачена в Приморье.
ВОПРОС РЕБРОМ
- Некоторые недоумевают: в Хасанском районе из-за леопардов построили тоннель. Не перебор ли?
- К сожалению, информация не всегда подается правильно. Тоннель прорыли не для леопардов, а для машин. И он решил две задачи одновременно: позволил избегать встречи машин и леопарда и серьезно сократил и улучшил путь автомобилистам. Теперь они следуют по тоннелю, а леопард, не опасаясь их, может проходить поверху.
Я считаю, что нам нужно значительно больше таких сооружений. Необходимо думать о том, каким образом размещать инфраструктуру, чтобы она не навредила популяции диких животных. Конечно, надо взвешивать стоимость строительства того же тоннеля - она очень высокая, но иногда стоит поступиться и большими деньгами, чтобы сохранить нашу дикую природу для будущего.
Виктор КУДИНОВ.
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