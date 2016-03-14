Первыми в профсоревнованиях в Китае стали инспекторы "Земли леопарда" из Приморья

Первые международные соревнования госинспекторов заповедников и национальных парков России и КНР прошли в китайской провинции Цзилинь. Во время состязаний участникам команды «Земли леопарда» удалось успешно применить свои знания на практике и занять первое место, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Российско-китайские соревнования инспекторов особо охраняемых природных территорий (ООПТ), расположенных в местах обитания амурского тигра, проводились по инициативе и при поддержке WWF Китая и WWF России 8-10 марта в национальном парке Чанбайшань. Для участия в состязаниях и последующей церемонии награждения здесь собрались более 100 государственных инспекторов и почетных гостей из Китая и РФ. Среди 11 команд две представляли ООПТ России: национальный парк «Земля леопарда» и Сихотэ-Алинский государственный биосферный заповедник.

Команда «Земли леопарда» была сформирована из сотрудников отдела охраны, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе нацпарка. На соревнованиях выступили государственные инспекторы трех оперативных групп национального парка: Дмитрий Водолагин представлял оперативную группу Южную, Григорий Перекос – Северную, а Илья Куличенко – Центрального подчинения.

Соревнования проходили в два этапа. В рамках первого команды состязались в теоретической подготовке, а второй этап включал в себя проверку практических навыков. Из-за различия национальных законов в области охраны дикой природы, а также из-за того, что соревнования такого масштаба проводились впервые, российские команды не принимали участия в первом этапе. Однако при работе «в полях» государственные инспекторы «Земли леопарда» продемонстрировали свой профессионализм во время GPS-трекинга, выстраивания маршрута (около 4 км) и поиска цели в лесу. В условиях глубокого снега команда первой успешно справилась со всеми заданиями: установкой фотоловушек, обезвреживанием «браконьерской» петли, поиском следов диких животных и определением видов древесных пород и кустарников.

«Наши ребята выступили достойно и смогли не только поделиться опытом патрулирования с зарубежными коллегами, но и почерпнуть новые полезные знания, – говорит Евгений Стома, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по охране. – Нам удалось познакомиться с методами оперативной работы, которые применяют китайские инспекторы. Будем рады снова принять участие в таких соревнованиях».

По словам специалистов WWF, государственные инспекторы ООПТ – передовые защитники дикой природы. Без них нельзя истребить браконьерство, восстановить кормовую базу редких хищников и сохранить их среду обитания.

«Это замечательно, что команды из российских охраняемых территорий, таких как национальный парк «Земля леопарда» и Сихотэ-Алинский заповедник, могут присоединиться к соревнованиям, – отмечает Лю Пейчи, директор северо-восточного офиса WWF Китая. – Их участие в конкурсе полезно для нашего дальнейшего сотрудничества по сохранению наших общих диких кошек и их дома».

Организаторами соревнования выступили: Государственное управление лесного хозяйства (SFA), Департамент лесного хозяйства провинции Цзилинь, Бюро лесной промышленности провинции Хэйлунцзян, Департамент лесного хозяйства провинции Хэйлунцзян, WWF Китая, WWF России, Тигриная Инициатива WWF, Федерация Рейнджеров Азии (RFA).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.